Víctor de Aldama, sin impedimentos para vender el Zamora CF

La reciente confirmación de que el Zamora CF está en venta ha supuesto un rayo de esperanza para un club que lleva desde el pasado 20 de febrero sobreviviendo. Ese día, fecha en la que el presidente Víctor de Aldama fue detenido (para posteriormente ser puesto en libertad con cargos) dentro del conocido como "Caso Koldo", todas las cuentas del empresario madrileño quedaron bloqueadas por orden judicial, incluidas las del Zamora CF, y es que De Aldama aparece como titular o autorizado en todas las cuentas rojiblancas, una circunstancia que ha impedido operar con normalidad desde entonces.

Sin embargo, y a pesar del complejo entramado investigado por la UCO, que también tiene sospechas sobre un presunto origen ilícito del dinero con el que el actual presidente adquirió la parte mayoritaria de las acciones del Zamora CF, el club zamorano, como tal, no está judicializado, ni en el centro de la investigación, al menos de momento. Tal y como indicó en su día el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, no ha habido registros en las instalaciones del Ruta de la Plata (como sí ha ocurrido en otros clubes por operaciones diferentes), y en todas estas semanas no se han recibido notificaciones oficiales sobre embargos en la entidad del Duero, lo que deja al Zamora CF fuera del punto de mira judicial. Este hecho, además, es vital para el futuro del club, tal y como informaron a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA fuentes jurídicas, porque supone que las acciones del Zamora CF que posee Víctor de Aldama no se encuentran a día de hoy embargadas, por lo que podrían venderse, tanto su totalidad como parte de ellas a un nuevo comprador que pudiera aparecer. "Al no haber notificaciones sobre embargos en el club, queda claro que él, si hubiese un posible comprador, podría vender ya que el Zamora CF no está siendo investigado, ni las acciones están embargadas", añadió el profesional consultado por este periódico, siempre y cuando no varíe la situación actual.

Además, respecto al origen de los 1,3 millones de euros con los que adquirió las acciones, explicaron las mismas fuentes que "si finalmente se demuestra un origen ilícito de ese dinero, De Aldama tendrá que asumir una responsabilidad civil y responderá con su patrimonio" pero eso es ajeno a la entidad. Confirmado, por tanto, que e la actualidad no existe una medida cautelar sobre el Zamora CF – SAD, habrá que esperar para saber si próximamente aparece un comprador que asuma el total o parte del 80% de las acciones que tiene Aldama, y que le convierten en socio mayoritario. Con el 16% de las acciones se encuentra Alfredo Ruiz Plaza, del que nada se sabe desde que dejó el Consejo de Administración hace ya meses, siendo la parte residual del montante de las acciones propiedad de un número reducido de socios que quisieron quedarse con una mínima parte del club.

Llamamiento a la unión

Con esta realidad se entiende todavía más el llamamiento realizado este domingo por el entrenador, David Movilla, quien insistió en que "si hay un inversor, si hay alguien interesado en el este club no es lo mismo verlo con 4.000 o 5.000 personas que verlo con 1.500", por lo que considera vital que la sociedad se una a ellos para mostrarse como un gran escaparate. "Si Zamora quiere fútbol a este nivel, si quiere ver otra vez al Racing de Santander, al Villarreal… o como se vio al Barcelona, el momento es ahora. Lo que pase de aquí a dos o tres meses va a depender de lo que hagamos ahora", insistió el entrenador vasco, quien también aseguró que su plantilla seguirá dándolo todo a pesar de las vicisitudes que están atravesando, y es que hay que recordar que, ya en abril, se les adeudan dos mensualidades: febrero y marzo.

Sobre este asunto, en la entidad, con unos 50 trabajadores en nómina entre jugadores, miembros del staff y responsables de diferentes áreas, se sigue esperando una decisión del juez ante la petición de que se produzca un levantamiento al menos parcial de las medidas cautelares que permita pagar a los profesionales, y también por los servicios que reciben semanalmente en la entidad rojiblanca y que se siguen acumulando. En el Zamora CF la rutina habitual continúa y cada trabajador mantiene su función, pero es cierto que el hecho de no cobrar y no saber cuándo lo van a hacer fomenta una situación de inestabilidad que no saben hasta cuándo se podrá sostener. La idea de todos es continuar dando su mejor cara y pedir la unidad de todos para encontrar una solución que permita el futuro del club, más allá de esta temporada.

