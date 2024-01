Buen partido sin premio del Benavente en su visita al Mojados. Ante un equipo en racha que encadenó su quinta victoria consecutiva, los de Santi Redondo cayeron por la mínima tras no poder neutralizar el tempranero tanto del conjunto vallisoletano, que marcó a los doce minutos el tanto que a la postre resultó definitivo.

Con la confianza propia de un equipo en racha de triunfos y encaramado en el tercer puesto, el Mojados entró en el partido mucho mejor que un Benavente que en los primeros minutos solo pudo refugiarse del vendaval que desplegaron los locales. A los siete minutos de juego los locales ya estuvieron cerca de adelantarse en un remate de Alvi que se estrelló en el larguero de la portería de Pato.

El gol del Mojados sí llegó cinco minutos después, cuando a Méndez le cayó un balón en el exterior del área y no se lo pensó dos veces a la hora de ensayar el disparo a puerta. Pese a haber muchos jugadores entre el cuero y la portería, ningún defensa del Benavente pudo bloquear la trayectoría del balón y este llegó hasta la red del marco de un Pato que nada pudo hacer para evitar el tanto. El 1-0 dio tranquilidad a los locales, que mantuvieron el partido bajo control ante un Benavente que poco a poco se fue rehaciendo para igualar el duelo en el centro del campo. Desde el gol hasta el descanso se contó una sola ocasión más de los vallisoletanos, una vaselina de Alvi que salió fuera rozando el palo. Los tomateros contuvieron bien a un rival que fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos, pero no tanto por demérito propio si no por el buen quehacer de los de Santi Redondo. En ataque, sin embargo, faltó clarividencia para llevar peligro al área local.

Fue esta también la tónica del segundo tiempo, en el que la diferencia mínima no permitía respirar tranquilos a los locales y siempre mantuvo las esperanzas de los visitantes de poder enfilar el camino de vuelta con algún punto en el zurrón. Las entradas de Martín y Lucas trataron de darle al Mojadas la profundidad que le estaba faltando, pero aun resultando efectivo el dibujo táctico más atrevido del cuadro zamorano quien más cerca estuvo de marcar mediado el segundo tiempo fue el Mojados, en un lanzamiento de falta de Cerro al que respondió Pato con una soberbia parada. Poco después fue Salamanca quien tuvo la sentencia en sus botas, pero tampoco materializó la ocasión y el Benavente siguió con vida y aspirando a un empate al que la diferencia mínima invitaba a creer.

En el tramo final los locales optaron por nadar y guardar la ropa, protegiendo su mínima renta ante un Benavente voluntarioso que quemó sus naves con la entrada de Álvaro pero que, pese a no cesar en su empeño hasta el pitido final, no pudo finalmente restablecer la igualdad en el marcador. Un balón colgado al área que se paseó a escasos metros de la portería antes que la zaga local lo despejara fue lo más cerca que estuvo del gol el cuadro benaventano.