El Balonmano Zamora inicia la segunda vuelta y el mensaje es claro: darlo todo para el objetivo común de la permanencia en División de Plata, y en esa lucha se encuentran. Agustín Forlino, uno de los dos fichajes de invierno, aseguraba estar "contento" desde su llegada a la capital del Duero donde se está adaptando a su nuevo estilo de vida en lo que es su primera experiencia profesional fuera de Argentina, su país natal. "Estoy contento, con ganas de adaptarme a este balonmano y conocer la ciudad. El club y mis compañeros me han recibido muy bien", señaló.

El meta admitía que en España se juega un balonmano "más lindo" que en su tierra, y confesaba que "las condiciones que hay aquí, son muy distintas de las que estoy acostumbrado", ya que él compaginaba el deporte con los estudios y trabajo, algo que sin duda condiciona el rendimiento.

En Zamora, asegura, se respira balonmano y "es más táctico y técnico que en Argentina". Antes de fichar por el club pistacho, Forlino habló con paisanos suyos que han estado en Zamora como Leo Maciel, Nacho López, Mouriño… y "parte de mi decisión de venir fue por las recomendaciones que me dieron. Me hablaron maravillas del lugar y del club". Por otro lado, el meta no oculta la "situación complicada" en la que se encuentran, pero insistió en que "todos tenemos las mismas ganas de revertir la situación. Veo un vestuario que está golpeado pero que tiene muchas ganas de salir de esta situación, y estamos trabajando para ello todos los días. No es fácil, pero con mucho trabajo y sacrificio se va a poder cambiar la situación. Hay que tener paciencia, entrenar y ser constantes porque las cosas se van a dar".

En cuanto a Antequera comentó que "es un equipo duro, que está arriba y tiene dos de los máximos goleadores de la Liga". Así, es consciente de que va a ser "un partido duro" pero "por lo que estuve viendo de la categoría, cualquier equipo puede ganar a otro". Con todo avanzó que será "un partido largo" y "ojalá lo podamos hacer bien y obtener el mejor resultado, y si no seguiremos trabajando", prometió el meta en sala de prensa.