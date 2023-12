"El partido de hoy era importantísimo, vital, y dentro del partido hemos sufrido tanto que no nos ha dado tiempo de disfrutar ni cinco minutos del partido. Ha sido una cantidad de ansiedad, miedo a perder, errores que te minan la confianza que no han hundido, nos ha podido la situación y de ahí que Mallorca haya dominado el partido", comentaba Diego Soto, entrenador del Balonmano Zamora, al final de un encuentro que deja muy preocupada a la afición zamorana de cara a 2024. Un año que afrontan con la necesidad de "encontrar confianza para resolver dificultades".

Al ser preguntado si la derrota se gestó por motivos psicológicos o por la falta de mimbres, Soto señaló que la tristeza final fue un poco de ambas cosas. "Son ambas cosas; por un lado, la ansiedad y el miedo a perder es de cabeza, pero alguna situación en una posibilidad individual para ayudar al equipo no ha surgido tampoco, por lo tanto, volvemos a un marcador muy corto y con 22 goles estamos cerca de ganar, pero no hemos podido", analizó, añadiendo: "ellos al ir por encima del marcador se han quitado ese miedo, esa desconfianza y sabían que podían fallar, nosotros en la situación en la que estamos, jugar muchos minutos sabiendo que no puedes fallar, te hace fallar mucho más".

Según apuntó el entrenador, "era muy importante ganar para irte de vacaciones y estar tranquilo, pensar en el 2024" y, por ello, "esta derrota hace mucho daño".

En cuanto al futuro, Diego Soto habló claro: "Necesitamos cambiar lo que habéis visto hoy, un equipo que tenga confianza, "un equipo que sea capaz de resolver las dificultades que aparecen en el deporte y un equipo que en el juego sea dentro del juego sea capaz de tener una mayor variedad que nosotros no tenemos, tanto en ataque como en defensa y uniendo todo eso podemos ser mejores, pero, evidentemente, tenemos que ser mucho mejores".