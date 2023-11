El entrenador del Zamora CF, David Movilla, comunicó ayer que "hay varios jugadores que no han salido a entrenar pues están muy cargados, hay otros que han podido hacer una sesión regenerativa y bueno, como se suele estar todos los lunes" al tiempo que reconoció que el partido de Vilalba va a ser bastante distinto al del Racing de Santander: "Los registros que esperábamos en el partido de ayer se dieron y no van a ser ni parecidos a los que nos vamos a encontrar en Galicia ante un buen equipo de gran solidez defensiva que hasta la semana pasada tenía solo una derrota, contra el Covadonga en una semana complicada para ellos por la pérdida de una persona muy vinculada al equipo, al staff y al "día a día" del club, y la segunda la han sufrido esta semana pasada, pero hasta el minuto 93 iban empate a cero contra el Deportivo. Es un equipo que mantiene la base del año pasado, un equipo muy sólido, muy solvente y que te lleva al límite. A mí en los dos partidos que he visto en directo, más lo que le he podido ver en vídeo, me parece un equipo que está muy bien optimizado".

Movilla no quiere hablar de equipo revelación respecto al Villalbés: "El término revelación para mí va asociado a algo no previsto, que no esperas, pero cuando sigues el desarrollo y la confección de esta plantilla, la sorpresa o lo inesperado es menor Si miras los pocos goles que encajan, las pocas derrotas que tienen, es menos revelación, porque los resultados que están sacando son una consecuencia de su buen hacer en el verde y en el día a día, entonces ahí me sorprende menos. Su buen hacer está fuera de toda duda. Se manejan muy bien en todos los registros y en todos los partidos que les he visto, han mostrado un nivel competitivo alto".