Fiel a su carácter, amable y transparente, Ricardo Vasconcelos conversó ayer con la prensa sobre la gran marcha del Recoletas Zamora y su próximo encuentro, en el que se verá las caras con el segundo clasificado Osés Construcciones Ardoi. Un duelo que el luso, técnico del equipo líder, espera ver "una versión todavía mejor" de su equipo, que controle "la defensa y el rebote" y siga siendo brillante a nivel colectivo, donde está su fortaleza.

"Tiradoras", fue la palabra que utilizó para definir a sus rivales de esta semana. Un Osés Construcciones Ardoi al que sabe que "no se le pueden dar segundas oportunidades" de lanzamiento y que, como las zamoranas, "son un colectivo fuerte".

"La defensa será fundamental porque te da la consistencia para ganar y, cuando te vas a enfrentar al equipo que mejores porcentajes tiene (como es el caso), ese factor y el rebote son determinantes", señaló Vasconcelos, explicando: "no podemos ofrecer una segunda o tercera opción de tiro, especialmente desde el perímetro, porque si una jugadora sabe que tendrá esa posibilidad juega más relajada. Si sabe que tiene que anotar porque, si no, tendrá que irse atrás a defender, ya no cuentan con tanto acierto, se ponen más nerviosas".

Así pues, el entrenador apuesta por "rebotear y defender bien, puntear todos los tiros" para "limitar la gran regularidad que tiene en el tiro" Osés Construcciones Ardoi, un arma que "les permite remontar partidos difíciles" y que ha llevado a las navarras a estar invictas.

Un equipo que trabaja unido y destaca unido

Para conseguir ese objetivo, y una victoria más en Liga Challenge, Vasconcelos y sus jugadoras han estado entrenando duro con un objetivo en mente, ser mejor equipo. Una meta que se deja notar en los números del Recoletas Zamora, el equipo líder donde toda jugadora aporta y ninguna sobresale.

"Este es un deporte creativo y colectivo que es precioso cuando toda la gente tiene oportunidad de cumplir un rol y jugar", comentó, añadiendo: "eso hace que durante todas las semanas la jugadora tenga ilusión por entrenar y cumplir con su papel, porque es importante para que el equipo gane; y que haya partidos buenos de las jugadoras todas las semanas, destaquen o no". "Trabajamos para la mejora individual pero para que cada una, en el colectivo, pueda hacerlo mejor", subrayó el luso, señalando que "siempre he creído en que un solo nombre no vale. Una jugadora gana un partido pero no un campeonato". Una filosofía que, además, permite "hacer que el rival no sepa donde enfocar" para contrarrestar el juego naranja. Un despliegue como el del primer tiempo del último choque y cuyo nivel espera "poder alargarlo durante el máximo tiempo posible en pista".