El Ruta de la Plata será escenario esta tarde (18.00 horas) del encuentro más atractivo de la jornada en Segunda RFEF, al menos sobre el papel. Primer y segundo clasificado se verán las caras en el Municipal de la capital del Duero con el morbo añadido de que el rival, el Pontevedra CF, llegará al estadio rojiblanco de la mano de Yago Iglesias, exentrenador del Zamora CF que salió del club en el mes de junio como paso previo al regreso al banquillo de David Movilla al que el gallego había sustituido en el cargo año y medio antes.

Así, el duelo en el césped será también un enfrentamiento de "pizarras" entre los dos planteles más destacados del grupo, aunque, eso sí, los zamoranos llegan con 7 puntos de renta sobre su adversario y la condición de líder e imbatido, todo un récord que quieren alargar.

Horas antes de este encuentro ambos técnicos no escatimaron en elogios para referirse al contrario y, de hecho, David Movilla dejaba claro que pasara lo que pasara en esta séptima jornada, los pontevedreses seguían siendo aspirantes a todo, dado que "todavía quedarán 81 puntos por disputarse". "Han mantenido buenos jugadores de Primera RFEF y han firmado muy bien. Me gustan mucho las incorporaciones que han hecho, y el potencial que tienen está fuera de toda duda", destacó el responsable del banquillo zamorano recordando que el Pontevedra es el máximo goleador del grupo. "Hizo seis goles en un partido y cinco en otro. Y en ese partido en el que hizo cinco tantos, que fue al Guijuelo, le hizo tres goles hasta en inferioridad. Eso solo está al alcance de este equipo", subrayó.

Además, el Zamora CF hará frente a este encuentro con tres importantes bajas en sus filas: Luismi Luengo, Juanan y Javi Barrio, lo que obligará al míster a modificar en parte su equipo e introducir novedades, algo que no preocupa a David Movilla quien recalcó que "mientras haya once jugadores nunca me voy a quejar de las ausencias".

Por su parte, Yago Iglesias aseguraba que todos los encuentros son importantes, y cree que lo vital para ellos es seguir con la dinámica positiva "sobre todo fuera de casa" y enlazar el segundo triunfo consecutivo lejos de su feudo. Al igual que su "colega" de profesión, Yago Iglesias alabó a su oponente al que calificó como "un rival de mucho nivel en todos los sentidos" pero "no hay que olvidar que es la jornada 7". "Más allá de eso, nosotros tenemos que mirar a medio-largo plazo y este es un partido más, aunque con una exigencia máxima".

Un partido que todos quieren jugar

A pesar de todo, sí confesó que "por nombre, clasificación, estructura y clubes es uno de los partidos más atractivos que puede haber. Es cierto que esperamos un partido bonito, donde los protagonistas serán los jugadores. Es el típico partido que a todos les gusta jugar". Asimismo, Iglesias dejó claro que viajan a Zamora "con toda la ilusión del mundo para seguir en la misma dinámica".

Respecto a su plantilla, admitió que tiene a varios hombres "entre algodones" aunque tampoco le dio una excesiva importancia al contar con jugadores del filial que están habitualmente con ellos en el trabajo semanal.

Con estos prolegómenos, todo está listo para que midan fuerzas la mejor defensa frente al mejor ataque, con futbolistas de máximo nivel en la categoría.

La tercera "pata" de este encuentro se vivirá en las gradas donde se espera un gran ambiente gracias también a la iniciativa del club zamorano en el que cada socio ha podido retirar hasta ayer sábado dos entradas a mayores a un precio reducido. Así, solo queda que el balón eche a rodar en un ambiente festivo y es que se espera afición gallega desplazada en coches particulares.