El zamorano José Manso (La Raya) consiguió la victoria en la IX Carrera Entrepalomares que se disputó en Villarrín de Campos sobre un recorrido de 10 kilómetros. La vencedora femenina fue Susana Baz (Zamora Corre) con una clara ventaja respecto a Anne Sophie (Vranckx Doudy´s Team) y a Marian García (La Raya), que completó el podio. José Manso cruzó la meta con más de dos minutos respecto a Antonio Pérez (Reinosa).

Varios corredores del Vino de Toro Caja Rural se desplazaron hasta Villarrín: Daniel Lorenzo Carbajo, en una gran carrera, entraba por línea de meta en la tercera plaza de la clasificación absoluta; J. Carlos García Losa fue el tercera Master y Juan Antonio Verdugo, emulaba a sus compañeros de club para subir al podio como segundo Master C. El cuarto puesto de la general y 2º Master B masculino fue para Pedro Fernández (Benavente Atletismo).

Navianos

En cuanto a la actividad del club Vino de Toro Caja Rural, Ángel Rabadán terminó tercero en la VIII Carrera Popular de Navianos de Valverde y al mismo tiempo alcanzó el primer puesto en la categoría Master C. En esta VII Carrera Popular Bollas que se disputó sobre 5 kilómetros, destacaron varios atletas del Benavente Atletismo con Raquel Corral en el tercer puesto, y Kevin Martín Miguélez, en el cuarto. Además Miguel A. Ganado fue sexto, Francisco Vega séptimo y Vega Torres ganó en las categorías inferiores.

La localidad burgalesa de Carcedo acogió la décima edición de su Cross que está incluido en el Circuito Provincial de Carreras Populares de Burgos, e Iván Rodríguez y Jorge Alonso encabezaron la clasificación en la categoría Master I, mientras Silvino López fue primero en Master II. Rubén Ceballos Carranza firmó la quinta posición en la clasificación senior.

Carrera de la Mujer

En Medina del Campo se celebró una nueva edición de la Carrera de la Mujer, con Elena Calvete Prieto como gran protagonista por su segundo puesto en la carrera, solamente superada por la vencedora de la prueba, Rocío Garrido Arteaga, corredora especialista en los 1.500 metros lisos con marcas contrastadas en los diferentes Campeonatos de España. En Pedraja de San Esteban se celebró el Trail Piñón Race en memoria de Sergio y Diego García, y Juan Carlos Perez Llorente, en una meritoria carrera, se alzó con el primer puesto en la categoría Master C.

Corriendo entre Viñas

San Román de la Hornija acogió el Corriendo entre Viñas, prueba del Circuito de Carreras Pedestres Vendimia 2023, organizada por la Diputación de Valladolid y que tuvo un claro vencedor en el fondista del Vino de Toro Caja Rural, Francisco Javier de la Casa Gonzalo, después de dominar con suficiencia la carrera. Juan Carlos García Losa firmó la quinta plaza en la general y la primera posición en la categoría Master D.

Asalto a las Raposeras

En la localidad salmantina de Calvarrasa de Abajo se disputó el V Asalto a las Raposeras donde el club toresano alcanzó otra victoria, en esta ocasión fue de la mano del fondista master Juan San José Lorenzo, dominando la carrera desde el pistoletazo de salida.

En la localidad palentina de Camporredondo de Alba, se celebró el Trail Fuentes Carrionas, donde el joven fondista del Vino de Toro Caja Rural Alvaro Jaén Martínez alcanzó el primer puesto en la categoría junior. En féminas destacaron las hermanas Maniega, de Benavente Atletismo, con victoria para Lucía en Sub 16 y segundo puesto para Laura en Sub 14.

Media de Cáceres

Irene Delgado Saucedo consiguió la primera posición de la clasificación absoluta en la prueba de 10,5 kilómetros que se celebraba conjuntamente con la XVI Media Maratón Cáceres Patrimonio de la Humanidad.