Luz verde en el Pleno de Benavente a la modificación presupuestaria, entre reproches políticos

No han faltado críticas y reproches por parte de los grupos políticos en el equipo de Gobierno de Benavente, PP y Vox, y en la oposición PSOE e IU sobre la gestión municipal de unos y otros. La mayoría de votos del equipo de Gobierno les ha permitido sacar adelante los puntos del orden del día como la modificación de crédito del Presupuesto, que adopta la modalidad de suplemento de crédito y que supone un importe de 869.816,72 euros que en parte va destinado a las aportaciones municipales para el proyecto de mejora del CTLB por 260.422,07 euros o para el Depósito de la Mota por 344.498,31 euros.

PSOE e IU han recriminado al equipo de Gobierno la utilización del remanente de Tesorería para gasto corriente que repercute negativamente en la estabilidad presupuestaria. La socialista Patricia Martín advirtió que tendrán que realizar un plan económico. Señaló también que todos los proyectos que se están haciendo son del anterior mandato y "lo único que estáis haciendo ahora es perder subvenciones. No han demostrado la capacidad de gestión hasta ahora. Ni un solo proyecto es suyo. Y si no les gustan los heredados, empiecen de cero". Recordó también que en el mandato anterior se bajó la deuda a 4,7 de 9,6 millones y "se hizo inversión y se hizo bien"

El portavoz de IU, Manuel Burón dijo que "el incumplimiento de las reglas fiscales podría tener consecuencias graves para el Ayuntamiento".

Por su parte, el concejal de Hacienda, el popular José Manuel Salvador, consideró que "no tendría ningún sentido destinar esa cantidad a eliminar deuda para después pedir un nuevo crédito por esa misma cantidad" y recordó a la oposición que también destinaron remanentes para gastos no financieros. También enumeró el remanente de Tesorería utilizado por PSOE e IU años anteriores como los 600.000 euros para gasto corriente y 39.000 paga gastos de financiación afectada en el año 2020. El concejal de Vox, por su parte, ya desde su primera intervención se refirió a la herencia recibida del anterior equipo de Gobierno como "herencia envenenada", recriminó la "poca ayuda vuestra y poca desde dentro".

Salió adelante con los votos PP y Vox el reconocimiento extrajudicial de crédito de un total de 75.726,12€ euros, para el pago de facturas. Un total de 63.318,54€ para pagos de 2022 y 2023 que no se aplicaron al Presupuesto por falta de crédito; y 12.407,58€ devengados en 2024 de siete facturas de servicios de competencia municipal o suministros, sin tramitación del expediente. Sobre estas últimas facturas señaló IU "en la mayoría de los casos entiendo la causa y situación por la dificultad de la tramitación de contratos menores, e incluso la falta de coordinación interna en el área correspondiente. Pero no así en el caso del servicio contratado de elaboración de nóminas". Servicio que "han externalizado! Y por cierto, contrato con esta empresa que lleva varios meses en precario", añadió.

Después el debate derivó a reproches de todo tipo por unos y otros. Rotondas, Puerta del Noroeste, la pérdida de la subvención del PIRE para el mercado de abastos, las obras del CTLB estuvieron presentes durante la sesión.

El concejal de Vox volvió a aludir ya en un tono más bronco a la "herencia envenenada. ¿Qué herencia habéis dejado? No habéis dejado más que problemas. Claro que las obras se están ejecutando. Perfecto. Pero porque se ha movido el equipo de Gobierno. Aplicaos el cuento y aprended cómo se hacen las cosas. Flipo con las cosas que decís. Todo es culpa del equipo de Gobierno. No tenemos ilusión, no somos capaces, por favor. ¡Hostia!".

El concejal del PP criticó que "ahora parece que todo lo que salga bien es herencia de ellos, y lo que salga mal, es nuestra. Miden hasta la ilusión que tenemos". Y enumeró proyectos como la licitación de las rotondas, en que había un error que hizo que "el constructor lo devolviera a los corrales", se refirió al retraso del Puerta del Noroeste por el informe de Carreteras, o al proyecto del mercado de abastos "que un día contaremos lo que hicieron y lo que querían hacer".

Desde la bancada socialista recordaron al concejal de Vox la herencia que tuvo el anterior equipo de Gobierno de más de tres millones de euros de pago a proveedores. Y reprochó en aprobación de presupuestos "si van a llevar la misma progresión no van a llegar a nada". Se refirió al proyecto del Puerta del Noroeste del que Salvador había definido como "interesante" y dijo Martín que "es fundamental para Benavente".

El debate plenario tuvo que suspenderse por un fallo en la aplicación para el sorteo de las mesas electorales. Y se reanudó a las ocho de la tarde.

