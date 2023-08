Fran González, técnico del Balonmano Zamora: "Este también será un año muy duro"

El Balonmano Zamora Enamora no disputa partido alguno este fin de semana. Sus amistosos se reanudarán la semana que viene, casi dos semanas después de su primer test de pretemporada. Sin embargo, no por ello los "Guerreros de Viriato" han bajado la guardia y el ritmo de su preparación. Todo lo contrario, aprietan los dientes y se emplean a fondo porque como ya avisa su técnico Fran González, "este va a ser un año muy duro".

El técnico acabó contento con el stage celebrado en Sanabria donde los entrenamientos subieron a un nuevo nivel. "Hemos aprovechado para meter mucha caña. Entrenamos mañana y tarde todas estas semanas pero, durante esos días, al tener una pista completa a nuestra disposición siempre, todavía hemos estirado un poco más el tiempo de entrenamiento”, comentaba González sobre los días en Puebla de Sanabria. Un periodo que acabó con el primer ensayo y la primera victoria, 29-28 ante AD Carballal.

"Fue un mal partido, como todos los primeros partidos de pretemporada. Fue el típico encuentro con fallos y minutos para todos", explicó sobre el primer test de pretemporada el técnico pistacho, señalando que "el calor y el hecho de que los jugadores no se conocen y tienen que adaptarse a la idea de juego" influyó notablemente en el desempeño.

Como lecturas importantes tras ese primer envite, Fran González destacó que el Balonmano Zamora Enamora tiene aún "mucho margen de mejora". "No hay un aspecto sobre el que incidir ahora, hay muchos focos a los que prestar atención porque hay muchos jugadores nuevos y se debe conjuntar la plantilla otra vez", explicaba el entrenador sobre cómo ha influido ese primer partido en los entrenamientos de esta semana. Sesiones en las que "como el año pasado", González ha empezado por "intentar establecer una defensa sólida y trabajar esa parcela para luego poder correr" porque esa es la idea de juego que quiere que desarrolle el equipo, "muy similar a la de la temporada anterior". Eso sí, la tarea no le está siendo fácil pues "lleva tiempo". "Hay muchos jugadores están acostumbrados a defender de otra forma y en otros sistemas", incidía el técnico, contento no obstante con la pretemporada: "el equipo está respondiendo bien, por ahora".

Objetivo, la permanencia

González asegura que "el hecho de que no haya partido ha permitido dar más caña en los entrenamientos esta semana" y dedicar "el fin de semana para realizar actividades para que los jugadores se conozcan mejor y hagan equipo, que también es fundamental". Una labor que espera tenga efecto y permita al Balonmano Zamora Enamora dar un paso adelante pues, según apunta "espera una temporada dura".

"Los equipos se han reforzado muy bien y no veo ninguno más flojo que otro", apunta el entrenador, afirmando que por ello el objetivo "lograr la permanencia cuanto antes" y eso empieza por entrenar a fondo ahora.