Galvez, puro espectáculo sobre la bici

Jorge Gálvez no tuvo su día en la etapa de Carbales en la que no pudo terminar con los primeros pero su transformación fue radical en solo 24 horas y el viento sanabrés le sentó muy bien y le sirvió para puntuar en cuatro puertos de montaña y levarse el maillot correspondiente que compensó en parte el tiempo perdido para la general en la tercera etapa: "La montaña era un objetivo secundario porque, yo era el que más posibilidades tenía para estar por delante y poder echarle una mano luego David Domínguez para ver si podía intentar el asalto a la general". El ciclista del Zamora Enamora reconoce que la montaña es un premio extra que siempre es bonito. Lo hemos dado todo, hemos dejado todo lo que teníamos, así que nada, es para estar contento".

Gálvez se lamentó de nuevo de que en la etapa de Carbajales sufrió una caída que no fue grave "pero me quedé como raro, con las piernas mal y ya no fui bien desde ahí hasta meta, perdí tiempo y bueno ya desde ahí el objetivo sería ayudar a David Domínguez lo más posible y ver si podíamos conseguir la montaña".

El director del Zamora Enamora, Iván Rodríguez se mostró satisfecho con el esfuerzo de sus corredores y recordó que "estamos en casa y lo que tenemos que hacer es por lo menos que se vea la intención, las ganas y demostrar que somos duros de ganar . Y hemos estado ahí hasta el último momento".

El director del Zamora Enamora recordó que el viernes "perdió tiempo Jorge Gálvez por una caida y hoy David ya me dijo que no tenía un buen día. Pero se ha peleado muy bien, pero también hemos tenido muchas averías, muchos rollos y el ciclismo es así". El técnico salmantino añadió que no le sorprendió la victoria del Cortizo porque "todos sabemos que es el equipo más fuerte, además ha venido aquí con todo lo mejor. Nosotros, desgraciadamente hemos tenido dos bajas ahí a última hora en la Vuelta a Ávila con unas caída de Sergio Arias y Alejandro Martínez que se han notado pero los recambios han respondido perfectamente".

Pore su parte, el guatelamteco Sergio Chumil que estaba entre los claros favoritos a la victoria en los aerogeneradores, quiso agradecerle "a mi equipo pues necesitabamos de mis compañeros que hicieron un excelente trabajo. Sabíamos que cualquiera de nosotros podía hacer un gran trabajo y podía quedarse con la etapa y al final pues lo buscamos y se me dio la oportunidad a mí y pudimos quedarnos con esa victoria". A su juicio, el Cortizo "ha sido el equipo más fuerte incluso en la subida final. Mis compañeros han tensado la carrera y han sido los grandes dominadores".