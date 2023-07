El presidente del Zamora CF anunció este viernes de forma oficial el regreso del vasco David Movilla como entrenador del primer equipo rojiblanco: "ha costado traerle, ha costado convencerle, pero yo creo que la mitad de su corazón es zamorano y al final hoy lo tenemos aquí. Es un gran día porque el nuevo proyecto empieza por él y a partir de hoy, se dedicará a construir un equipo que, como dije en días pasados, a todos nos gustaría para estar arriba o para ascender, pero bueno, este año tenemos lo que tenemos" en alusión a la política de recorte presupuestario que se aplicará esta campaña al Club.

Movilla destacó que "va a haber fútbol en Zamora, esa es la noticia. Y lo que estoy convencido y me comprometo a que la gente se va a sentir identificada con el equipo independientemente de que gane o pierda" y no dudó en reconocer que "sé a dónde vengo" y quiso agradecer a Víctor Aldama "su interés, el volver a pensar en mí y por volver a ilusionarse con con mi llegada y transmitirme esa ilusión". Movilla se mostró "tremendamente ilusionadoy no ha costado tanto convencerme. Siempre en mi trayectoria me ha tirado mucho el corazón a la hora de decidir los proyectos o la renovaciones y he tenido que ponerle un poquito cabeza también pero tanto mi cabeza como mi corazón me han dicho que era el lugar donde quería estar".

"Víctor y yo hemos discutido mil veces y volveremos a discutir"

Movilla no aceptó la propuesta de Aldama a la primera: "Le hice muchas preguntas y lo que vi es que estamos muy alineados. Él me expuso los cambios que quería implementar en el club o a nivel de estructura de organización y dirección. Me expùso cuál era la situación y me dijo que quería contar conmigo para potenciar toda esta área, para crear un proyecto nuevo y basado en muchas de las cosas que se vienen haciendo y seguir haciendolas bien. Yo necesitaba sentir que había proyecto que había proceso. En mi anterior etapa, Víctor y yo hemos discutido mil veces y volveremos a discutir, pero hay algo que valoro muchísimo y es su frontalidad, Víctor no tiene doble cara, lo que piensa te lo dice y, en ese sentido, con ese tipo de personas yo siempre congenio muy bien porque soy un poquito parecido. Desde el respeto he visto lo que había, cuál es su idea, me ha dicho: en esta dirección queremos ir y hemos estado muy alineados".

El entrenador también ha aportado ideas que, en buena medida, han sido acogidas por Aldama. Movilla recordó que es socio abonado del club: "He vivido aquí cosas muy bonitas, en lo personal y en lo profesional y era difícil desapegarse en estos meses, ni ni lo he pretendido. Este año no he podido venir al Ruta, pero si he seguido la actualidad pero no soy ajeno a lo que ha acontecido" y agradeció las nuestras de cariño que he recibido estos días. "Tengo todavía un montón de mensajes sin contestar en el whatsapp".

"Los entrenadores tenemos una esencia, pero yo creo que todas las personas evolucionan y evolucionan y yo me he estado formando y no aspiro a ser la misma persona ni el mismo entrenador que era hace dos o cinco años. Luego va a depender de la plantilla, de los rivales, de los campos, depende de muchas cosas y lo que quiero es que la gente se sienta orgullosa del equipo independientemente del resultado. Eso creo que fuimos capaces de lograrlo en gran parte de mi anterior etapa. Lo que percibía es que la gente, aunque el resultado no fuera favorable, y lo vimos en Almendralejo donde fuimos eliminados, se fue orgullosa de lo que mostró el equipo en el campo y durante la temporada. Ese es mi propósito Manolo y tengo el convencimiento de que lo vamos a lograr porque, así como hace cinco años tuve que hacer mucho trabajo pedagógico para saber lo que nos requería esta ciudad, ahora lo sé, sé a dónde vengo, sé lo que la gente quiere, lo que le gusta y voy a intentar dárselo".

"Hemos monitorizado 318 jugadores del entorno de esta categoría"

David Movilla cree que el grupo en el que jugará el Zamora CF será similar al de la temporada pasada: "No estará el Arenteiro que fue el líder destacado, pero estará el Pontevedra que será un gallo más". Respecto a la plantilla en la que Movilla y su equipo llevan ya varios días trabajando, recordó que hay algunos jugadores que tienen contrato en vigor: "Estoy ocupado, no preocupado. Somos un grupo de siete personas compuesto por miembros del staff y por el director deportivo Aaron Riesco que llevamos nueve días trabajando porque no hay tiempo de perder". En este tiempo "hemos monitorizado 318 jugadores del entorno de esta categoría" sobre los que se está realizando un detenido análisis de sus estadísticas y trayectoria, con vídeos, informes. "Esas siete personas han hecho un trabajo espectacular y creo que tenemos ya una selección de lo que queremos traer".

El entrenador de Barakaldo reconoció ante los medios de comunicación que siempre hay un riesgo en cualquier fichaje "pero queremos reducirlo con ese seguimiento exhaustivo, con esa base de datos que estamos desarrollando a todos los niveles y, de esos 318 jugadores, algunos se te caen porque firman en otros equipos, porque no llegas, porque hay otros que descartas, pero ya tenemos entre 8 y 10 posibilidades por posición. Ahora se trata de ejecutar, de renovar aquello que queremos que continúen". Movilla aseguró que contará con varios jugadores del Zamora B que realizarán la pretemporada con el primer equipo: "Hay algún jugador que conozco de mi etapa anterior, que ya tuvo la oportunidad de entrenar con nosotros, y serán seis jugadores que realizan la pretemporada con el equipo, tendrán la oportunidad de romper la puerta y si alguno la tira, yo no voy a mirar los rendimientos, ni el DNI, ni trayectoria, ni nada. Además durante el año habrá un seguimiento y la posibilidad de que estén integrados en la dinámica de primer equipo".