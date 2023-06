Ángel Nieto y Lara de Castro ganan el tradicional Cross del Ajo de Zamora

Entre aplausos del público congregado, y con un tiempo de 19:19, culminaba su victoria Ángel Nieto. El atleta explicaba que tomó la salida con "precaución" ya que ya le habían avisado de la necesidad de dosificar energías. "Me quedé con ganas de correr el día que celebraron la Subida a Balborraz y esta vez sabía que no iba a ser igual porque después de 6 kilómetros, se hace muy dura y había que guardar para el final. Es una muy buena carrera y estoy contento de despedir las fiestas con amigos y con buenos resultados", apuntó en declaraciones a este periódico.

Ángel Nieto estuvo acompañado en el podio por Braima Dabó, atleta guineano que se hizo conocido internacionalmente al salvar a un compañero en el Mundial de 2019, y por Alejandro García, que paró el crono en 19:58:

Con buen ritmo fueron llegando los atletas a la Plaza Mayor y con un tiempo de 23:23 lo hizo la primera fémina, Lara de Castro, quien aseguraba que la subida a Balborraz era un "buen remate" para este Cross. "Es una prueba muy bonita. Nunca había corrido esta carrera de San Pedro y este año he aprovechado para disfrutarla y animar las fiestas", señaló la gran vencedora que, aunque no renunciaba desde el principio al triunfo, recordó que una prueba de estas características nunca sabes lo que puede suceder. De Castro estuvo acompañada en el podio final por Silvia Fuentes y Susana Murillo. De forma paralela, y con distancias adaptadas, hubo espacio para los más pequeños que también disfrutaron de una prueba con solera que a buen seguro continuará el próximo año escribieron nuevos nombres entre sus vencedores.

El héroe del Mundial de 2019 corre en Zamora

Braima Dabó fue segundo clasificado en el Cross del Ajo 2023, superado por un incombustible Ángel Nieto, y puede que ese hecho, esta medalla de plata, quede en el olvido colectivo pero la realidad es que el atleta de Guinea-Bissau tiene una historia que dio la vuelta al mundo y por la que siempre será recordado. Fue en los Mundiales de Atletismo de 2019 cuando el gran gesto del corredor despertó la emoción y admiración de todos los que conocieron y vivieron lo que sucedió en la pista del Estadio Khalifa. Todo ocurrió en la prueba de los 5.000 metros cuando Braima decidió olvidarse de sus opciones de marca y ayudar a un exhausto Jonathan Busby, de Aruba, a cruzar la línea de meta viendo que se encontraba en un estado de verdadero peligro.

Tal y como recogieron en aquel momento los medios de comunicación, Busby se encontraba cerca del colapso al final de la carrera clasificatoria de 5.000 metros, y fue levantado en la última vuelta por Dabó, que lo acompañó a cruzar la meta bajo una ovación de todo el público presente que no dudó en alabar el gran gesto que acababa de realizar. "El objetivo principal era representar a mi país lo mejor posible y estoy feliz de poder ayudar al otro", dijo Dabó en declaraciones recogidas en aquel instante por la agencia EFE. "Vi que no estaba corriendo bien, se estaba inclinando y me di cuenta de que no iba a terminar", añadió. "Sabía que no iba a batir mi récord personal, así que cuando me di cuenta de eso, era mejor ir por el objetivo principal, que era terminar la carrera. Me concentré en ayudarlo a terminar, ese es el objetivo de una carrera", comentó Dabo tras su deportivo gesto. Este mismo atleta que estuvo en el Mundial, participó ayer en el mítico Cross del Ajo, donde fue segundo por detrás de Ángel Nieto, mientras que Alejandro García completó el podio masculino tras la última subida a Balborraz.