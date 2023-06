Braima Dabó ha sido este jueves segundo en el Cross del Ajo 2023, superado por un incombustible Ángel Nieto, y puede que ese hecho quede en el olvido colectivo pero la realidad es que el atleta de Guinea-Bissau tiene una historia que dio la vuelta al mundo y por la que siempre será recordado.

Fue en los Mundiales de Atletismo de 2019 cuando el gran gesto del corredor despertó la emoción y admiración de todos los que conocieron y vivieron lo que sucedió en la pista del Estadio Khalifa.

Todo ocurrió en la prueba de los 5.000 metros cuando Braima decidió olvidarse de sus opciones de marca y ayudar a un exhausto Johnathan Busby, de Aruba, a cruzar la línea de meta.

Tal y como recogieron en aquel momento los medios de comunicación, Busby se encontraba cerca del colapso al final de la carrera clasificatoria de 5.000 metros, y fue fue levantado en la última vuelta por Dabó, que lo acompañó a cruzar la meta bajo una ovación.

«El objetivo principal era representar a mi país lo mejor posible y estoy feliz de poder ayudar al otro», dijo Dabó en declaraciones recoridas en aquel instante por la agencia EFE. «Vi que no estaba corriendo bien, se estaba inclinando y me di cuenta de que no iba a terminar», añadió. «Sabía que no iba a batir mi récord personal, así que cuando me di cuenta de eso, era mejor ir por el objetivo principal, que era terminar la carrera. Me concentré en ayudarlo a terminar, ese es el objetivo de una carrera», comentó Dabo tras su deportivo gesto.

El mismo atleta ha estado este jueves en el Cross del Ajo, ha sido segundo (por detrás de Ángel Nieto).