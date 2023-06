Pablo Moralejo y Carla Taramona se han alzado como protagonistas locales en las dos primeras jornadas del Concurso de Salto Nacional "Ancades San Pedro 2023 Zamora" que se ha estado celebrando a lo largo de estos días en el Centro Ecuestre Equus Duri y que hoy alcanzará su conclusión con su última y decisiva jornada.

Moralejo y Taramona acabaron en lo más alto de la clasificación en tres pruebas, liderando así la actuación zamorana durante las dos primeras jornadas de la cita ecuestre en la que, a nivel general, jinetes de País Vasco y Castilla y León mantuvieron un igualado y vistoso pulso en la mayoría de alturas. Una lucha que animaron jinetes y amazonas de otros puntos de España dentro de una participación en la que está destacando tanto el número de participantes, bastante alto, como el nivel de los mismos, con varias de las grandes promesas del salto nacional batiéndose el cobre en Pereruela.

Viernes con Pablo Moralejo primero en 1,10 metros

En la jornada del viernes, compuesta por nueve pruebas, llegó la primera victoria local de la mano de Pablo Moralejo. El jinete zamorano, a lomos de "Nykarlos" lideró la clasificación de los 1,10 metros a.s.c. en CJ 5 años. Un primer lugar que acompañó con una notable sexta posición en los 1,20 metros a.c.c.

Precisamente, en esa prueba con el listón a 120 centímetros tuvo lugar otro de los tres podios zamoranos del viernes con Lucía Losada ocupando el tercer lugar de la clasificación sobre "PDC Pacheco". Un tercer puesto que la amazona también alcanzó en la prueba de 1,30 metros a.c.c. con "Socorro del Dieablo".

La jornada del viernes acabó con los binomios de País Vasco destacando con tres primeros puestos (Felipe Villanueva, Paula Lozano y Janire Junquera), igualando así a éxitos con Castilla y León, que dominó tres pruebas gracias a Moralejo, Olivia Palencia y Vera González.

Carla Taramona, primera por partida doble el sábado

En la segunda sesión, disputada ayer, el nombre propio fue el de Carla Taramona. La zamorana acabó primera en dos pruebas y dio lustre a la buena jornada de los representantes regionales.

Taramona acabó primera en la prueba a 0,50 metros a.c.c. con "Tajinaste", siendo tercera Mencía Arroyo. Un logro que Taramona repitió con en la salida a 80 centímetros en la que superó al resto de participantes de Castilla y León.

No fueron los únicos logros zamoranos del día pues, en 1,10 metros a.c.c. la zamorana Ximena Gutiérrez acabó segunda con "Little New de Orion" y su compañera Lucía Losada sumó un nuevo tercer puesto a su desempeño con "Carmen de Orión" en 1,20 metros 2Fases Especial.