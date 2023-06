El Vino de Toro Caja Rural se volcará este fin de semana en varias citas de alto nivel como es el Campeonato de España Sub 14 individual y los Autonómicos Sub 16, Sub 18 y Máster.

En las nuevas pistas de la Universidad de Leon tendrá lugar el Campeonato de España Sub 14, donde Iván Bueno Vázquez debutará en una competición nacional, tomando parte en el Triatlón E. Competirá en los 80 lisos el sábado por la mañana, y por la tarde disputará el lanzamiento de jabalina. Los 2.000 Marcha será su última prueba, el domingo por la mañana. También este sábado y en las pistas de San Amaro de Burgos tendrán lugar dos esperanzadores campeonatos autonómicos, el Sub 16 y el Sub 18, a los que el Vino de Toro Caja Rural acudirá con 11 atletas de ambas categorías: Liam Casares : PESO Diego Ibáñez: DISCO Rodrigo Zarzuelo: JABALINA Medea Hde: 100 ml.y 300 ml. Amaia Dominguez: 1000 ml. Blanca Heras: 1000 ml. Rubén Revuelta: 110 Vallas Rubén Revuelta: Longitud Mario Alcalde: 400 ml. Óscar Mendoza: 1500 ml. Noe Bermejo: Peso Lucia Sánchez : 400 ml. El domingo, en las Pistas de Atletismo de Ávila se celebrará el Campeonato de Castilla y León Máster. También este sábado está previsto el Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca" Memorial Carlos Gil Pérez", en el que también habrá participación del club toresano.