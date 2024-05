El CD Villaralbo cierra su temporada debut en Tercera RFEF con un punto

El Villaralbo consiguió un buen punto en su visita a Los Dominicos, donde La Virgen del Camino conseguía adelantarse en el marcador en una primera fase del encuentro que fue de dominio local. se volcó luego el equipo zamorano en busca del gol, consiguiendo el empate antes del descanso y disponiendo de alguna ocasión más para haberle dado la vuelta al partido antes de una segunda mitad muy intensa e igualada en la que hubo oportunidades para ambos.

No se jugaba nada ninguno de los dos equipos y eso se dejó notar desde el pitido inicial, con dos equipos que mostraban poca intensidad en el juego. La Virgen del Camino tenía el balón y tocaba y tocaba en el centro del campo, tratando de hacer bascular a la defensa del Villaralbo y buscando el hueco para probar suerte, aunque sin prisa. Aún así, conseguían los locales llegar en un par de ocasiones hasta el área de los zamoranos, probando con un par de disparos tibios desde la derecha que conseguía despejar sin demasiados problemas el meta visitante.

Mientras, el Villaralbo apenas tocaba la pelota, aunque cuando lo hacía era para salir al contragolpe, disponiendo también de dos ocasiones en el primer cuarto de hora de partido, la primera en un centro de Cepeda para Peralta, que disparaba manso a las manos del portero local. La segunda era para Abel, que tampoco conseguía ver puerta y tras un buen centro de Lolo acababa enviando el balón a las nubes.

El encuentro estaba igualado, pero en el minuto 21 La Virgen del Camino conseguía adelantarse en el marcador en un saque de esquina que defendían mal los zamoranos y que Visa conseguía rematar de cabeza para poner el 1-0 en el luminoso.

El gol dio alas a los locales, que durante algunos minutos encerraban al Villaralbo en su campo y dispusieron de hasta dos ocasiones claras para haber ampliado su renta. Aguantó el tirón el equipo visitante, que ya en el 27 conseguía sacudirse la presión del local para salir al contragolpe y generar una buena ocasión para haber firmado el 1-1, pero Peralta enviaba el balón fuera. Lo intentaban los zamoranos, con internadas sobre todo por banda derecha, pero ni Cepeda ni Abel conseguían rematar los balones de Lolo y Peralta. En el 31 era More el que probaba suerte con un remate que se iba directo a las manos del portero local. Insistía el Villaralbo, que finalmente conseguía el empate en el minuto 36, en un balón de Peralta que, en un barullo en el área, un defensa local acababa introduciendo en propia puerta. No se conformaron los zamoranos con la igualada. Dominaba ahora el conjunto visitante, que no dejaba a La Virgen del Camino salir de su área y a punto estaba de adelantarse en el minuto 40, en un lanzamiento de falta de Lolo que no llegaban a rematar ni Suárez ni Abel. Ya en la segunda mitad continuó el Villaralbo volcado en busca del gol de la victoria y en el minuto 47 pudo llegar el 1-2 en un centro de Abel, pero Mera, que había sustituido a Emma en el descanso, no consigue superar al portero en su salida. La replica de los locales, muy peligrosa, la salvó Miguel en una buena salida.

El partido era ahora de ida y vuelta, con un juego rápido y directo y numerosas ocasiones de uno y otro equipo, sobre todo en jugadas a balón parado. La más clara del Villaralbo la envió Zazas alta en un saque de esquina, mientras que los locales perpdonaban en el 53, en una internada de Martino que remataba Joaquín, obligando a Miguel a lucirse para desviar el balón a córner en el 55.

Ninguno de los dos equipos parecía conformarse ahora con el empate y el balón iba de un área a otra, con dos equipos que se habían olvidado por completo de defender o tratar de controlar el balón y que solo pensaban en buscar el gol. Probaban unos y otros sin descanso, con balones al palo, remates desviados y continuas llegadas que no acababan en nada. Pasaban los minutos y la dinámica del partido no cambiaba, aunque la Virgen del Camino daba muestras de querer dormir el partido ante un Villaralbo que a partir del minuto 75 buscaba más balones largos para tratar de sorprender a la zaga local, pero lo cierto era que a medida que pasaban los minutos y las piernas empezaban a pesar, las llegadas de unos y otros eran cada vez menos peligrosas. El ritmo del partido bajaba en la recta final y unos y otros optaban por dejar pasar el tiempo. Un punto, salvados una semana antes y a pensar en el futuro.