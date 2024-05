Miguel Herrán ha revelado este sábado que, pese a que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel personal tras el nacimiento de su hija María, la semana pasada habría sufrido un accidente de moto.

El popular actor, que ha conseguido tanto éxito por sus papeles en 'Élite' o 'La casa de Papel', ha compartido una imagen a través de sus redes sociales en las que se le ve magullado, con collarín y tendido en una cama de hospital de Sacyl, la Sanidad de Castilla y León. Según la información compartida por Miguel, en el momento del accidente viajaba él solo y, afortunadamente, "no iba rápido". No obstante, Miguel Herrán ha sido operado del hombro derecho, al parecer por una luxación en la clavícula, por lo que deberá guardar reposo.

"Tendré que estar un tiempo sin moverme mucho. Pero estoy bien!", escribe. "Gracias @alpinestars por que gracias a vuestras protecciones solo he tenido una luxación en la clavícula. Y sobre todo quiero agradecer a la @clinicacemtro por tan maravillosa operación y por dejarme cada hueso en su sitio", ha agradecido.

Incendio de su casa

En 2022, Miguel Herrán también sorprendió a todos sus seguidores colgando un storie en el que aparecía su casa en llamas. Llorando y desesperado -y aunque a él no se le ve en el vídeo- gritaba: "No me lo puedo creer, mi casa" mientras grababa cómo las llamas iban arrasando con el que era su hogar. Un vídeo que impactó a todos los fans del actor y que enseguida ha tenido gran repercusión en redes sociales.

La nueva película de Miguel Herrán: 'Valle de sombras'

Miguel Herrán y Susana Abaitua protagonizan 'Valle de sombras'. Tras ganar cuatro premios Goya con 'Adú', una historia sobre la inmigración subsahariana, el director madrileño Salvador Calvo viaja a la India en 'Valle de sombras', una historia de supervivencia en el Himalaya. Quique, Clara y el pequeño Lucas disfrutan de sus primeras vacaciones juntos en el norte de la India. Una noche, durmiendo al raso durante una tormenta, sufren un brutal ataque por unos bandidos que lo cambiará todo.