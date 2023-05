El Balonmano Zamora Enamora salvó con victoria la primera de las tres finales que le restaban hasta el final de temporada. Los de Fran González hace días que no dependen de ellos mismos para conservar la categoría, pero si querían seguir soñando sus escasas opciones pasaban por ganar si o si en Sant Quirze del Vallés, y lo consiguieron en un encuentro muy disputado en el que tocó ponerse el mono de faena para defender con todo lo habido y por haber para acabar llevándose el triunfo.

No empezaron bien las cosas para los de Fran González, Sant Quirze, descendido ya, salió a la cancha muy enchufado y no tardaron en hacerse con el control del partido. Los locales imprimían mucha velocidad a su juego y descolocaron a la defensa zamorana. Los de Fran González se mantenían vivos gracias a su buena labor defensiva y conseguían que el rival no abriese una brecha decisiva, pero aunque hacían la goma una y otra vez no conseguían dar el paso definitivo. Con muchos menos nervios y el brazo ejecutor de Joan Blanco, los catalanes colocaban el 6-4 en el luminoso (minuto 8).

Justo en ese momento, sin embargo, llegaba la exclusión del jugador local y Zamora Enamora volvía a apretar el marcador, aunque un error defensivo permitía marcar a los locales una vez recuperada la igualdad de efectivos en cancha (7-6).

Había que arriesgar para tratar de cambiar la dinámica del partido. Y lo hicieron los de Fran González, que reajustaron líneas y metieron una marcha más, aprovechando las primeras rotaciones en el cuadro local. Con todo, Zamora Enamora dio un paso al frente, se hico dueño del balón y con un gran contraataque conseguía darle la vuelta al partido y abrir una brecha de tres goles que obligaba al técnico local a pedir su primer tiempo muerto (9-12, minuto 19).

A la vuelta, Etayo ampliaba la renta visitante hasta los 4 tantos, pero Sant Quirze recuperaba a su equipo titular en cancha y conseguía cortar la circulación de balón de su rival. Los zamoranos no conseguían ahora trenzar buenas jugadas y la presión de los locales, junto a la exclusión de Iker Elola, le complicaba la situación a los castellanoleoneses. Sant Quirze se crecía y aprovechaba su superioridad numérica para recortar diferencias (12-13). Fran González daba órdenes a los suyos para mantener la tensión en defensa, pero lo cierto era que Zamora Enamora se había ido del partido y en los últimos minutos de esta primera mitad fueron los locales quienes se hicieron con el control para volver a colocarse con ventaja en el luminoso (14-13), aunque una última acción de contragol permitía a los zamoranos dejar el luminoso en un igualado 14-14 al descanso.

Ya en la segunda mitad los zamoranos volvían a apretar los dientes en defensa y conseguían impedir que el rival moviese el balón con facilidad. Sant Quirze sufría mucho, aunque la tempranera exclusión de Guillermo García, que había firmado el 14-15 nada más volver de vestuarios, parecía que allanaba el camino de los locales. No fue así. Aún con un hombre menos en la cancha, los zamoranos conseguían ahora mantenerse firmes en defensa e incluso firmar dos goles que colocaban el 15-17 cuando se cumplía el minuto 36 de juego. Los de Fran González estaban echando el resto: defendían con todo y corrían de lo lindo a la hora de atacar, mostrando además una gran precisión que les llevó a colocarse con cuatro goles de ventaja a 19 minutos del final (16-20).

Las cosas parecían ir bien, pero la defensa al límite de los zamoranos pasaba factura al equipo en modo de exclusiones y la de Cubillas (minuto 44) llegaba en un mal momento, cuando los visitantes estaban en plena forma y parecía que podían romper definitivamente el partido. Aguantaron los zamoranos la presión local y consiguieron salir de esa inferioridad todavía con 3 goles de renta, pero apenas se estaban empezando a recuperar cuando era Jaime González el que tenía que abandonar temporalmente la pista (19-22, minuto 50). Sant Quirze no bajaba los brazos y trataba de aprovechar su superioridad, aunque la defensa zamorana aguantaba cómo podía y mantenía las distancias.

Sin embargo, Joan Blanco conseguía colocar a los suyos a solo dos goles de distancia a falta de 7 minutos para el final del partido (20-22). Llegaba la hora de jugar con la cabeza y Fran González paraba el partido para dar las últimas órdenes a los suyos. Benjamín, Cubillas, y dos buenas acciones defensivas permitían a los visitantes recuperar terreno (20-24) y en los poco más de dos minutos que restaban para el final los castellanoleoneses lo tuvieron claro: asumieron los riesgos justos, defendieron con todo lo que tenían y un poquito más y apenas dejaron maniobrar a un Sant Quirze que lo intentó hasta el final, pero que no pudo ya arrebatarle el triunfo a su rival.

