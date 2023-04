Erikas Kalinicenko, jugador del CB Zamora Enamora, señaló hoy en rueda de prensa que el conjunto dirigido por Saulo Hernández encara "con mucha ilusión" la vuelta de su primera eliminatoria del play-off de ascenso a LEB Oro. Un cruce ante Maderas Sorli Benicarló en el que los zamoranos tienen que, obligatoriamente ganar, algo que más que poner presión supone "un reto" para el lituano.

"Llegamos con muchísima ilusión, como es normal. Estamos en un play-off, en una eliminatoria abierta y con todas las posibilidades de poder ganar", apuntó el francotirador del CB Zamora y autor de la canasta decisiva del partido celebrado en el Ángel Nieto que supuso el 66-66 que deja la eliminatoria en aire. Una canasta a la que restó importancia ayer Kalinicenko al señalar que "al ser una eliminatoria a ochenta minutos todos los tiros importan" y no solo ese. "No era un tiro decisivo, ganar de tres o perder de tres es diferencia pero no tanta. Lo importante será acabar con un resultado positivo en este partido, eso sí que importa", subrayó el jugador lituano.

En cuanto al camino que el CB Zamora Enamora debe seguir para mejorar sus prestaciones ante el Maderas Sorli Benicarló, Kalinicento aseveró que "claramente" la mejora de los zamoranos "está en el rebote". "Físicamente, al final, nos lastró que cogieran 16 rebotes ofensivos. Hicimos muy bien otras cosas como parar sus puntos de contraataque, donde sacan siempre muchos puntos, pero lo más importante va a ser seguir el plan de partido e igualar el tono físico", razonó.

Por último, al ser preguntado sobre si jugar toda una final este fin de semana supone una carga de presión extra y si se ha dejado notar durante la semana, Kalinicenko comentó que "eso depende de por donde se mire". "Personalmente, yo no siento una presión, lo veo como un reto. Es un partido a todo o nada que se jugará en un pabellón lleno pero es para eso para lo que estamos aquí, es lo bonito del deporte. Hemos llegado al final de temporada jugando el play-off y vamos a jugar un partido muy importante para pasar de ronda en una pista a rebosar. Creo que no hay mejor escenario manera de disfrutar de este deporte", argumentó el jugador del CB Zamora Enamora.