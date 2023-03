La cantera del CB Zamora sigue dando pasos en su formación y progresión.

En categoría Infantil, el Equus Duri CB Zamora recibió al Caja Rural RDL en un duelo por todo lo alto (51-47). Los zamoranos saltaron a pista con ganas ante un rival duro, ante el que fueron capaces de hacer un buen primer cuarto logrando un parcial de 12-9 que les favorecía mucho. A pesar de ir perdiendo los leoneses sacaron fuerzas, logrando que el Equus Duri no pudiera distanciarse más en el marcador, yéndose los blanquiazules tan solo 3 puntos arriba en el descanso. A la vuelta de los vestuarios ambos equipos sacaron todas sus fuerzas para lograr hacerse con el encuentro, dándose un segundo tiempo muy igualado. No fue el mejor encuentro para los chicos del CB Zamora, que no pudieron mover el balón con soltura en ataque y sufrieron en defensa con faltas, que, en la mayoría de ocasiones, eran evitables. A pesar de todo, los 40 minutos del partido fueron un cara a cara que se terminó decidiendo por mínimos detalles en los últimos minutos, en los que el Equus Duri CB Zamora pudo hacerse con una victoria que les permite seguir a la cabeza de la clasificación.

Mientras, el Laborus Work Consulting CB Zamora recibió al Farmacia Reina Sofía Castro 6,25, un equipo con mucha más altura y físico del que disponen los zamoranos (32-82). A pesar de la gran diferencia física los chicos de Laborus Work Consulting no se amedrentaron, y salieron al campo con ganas de darlo todo. Se vivió una primera parte desigual, que dejaba el marcador 20-49 al descanso, pero las ganas del equipo local no decayeron, logrando hacer un tercer cuarto en el que no permitieron tanta diferencia de anotación: 29-63. Aunque los de Ponferrada fueron los claros ganadores del encuentro, los infantiles zamoranos no se desanimaron, sabiendo que cada minuto de juego o de entrenamiento les ayuda a mejorar.

Por su parte, las chicas del Librería Semuret CB Zamora viajaron a Villares de la Reina, donde se enfrentaron al Arelsa Villares (54-4). Las zamoranas salieron desconcentradas a pista, lo cual además de la gran diferencia física entre ambos equipos, permitió que las salmantinas ganaran una importante diferencia en el marcador. Pese a ello, las Infantiles del CB Zamora, fueron capaces de entrar en partido, y aunque no lograron recortar esa gran diferencia inicial, pudieron disfrutar del ataque alegre que tanto las caracteriza.

CADETE

El cadete CTR La Becera CB Zamora disputó su partido contra el equipo berciano B&V Gancedo Capricho 6,25 (33-91). Tras un muy mal primer cuarto, donde el equipo visitante endosó a los locales un parcial de 2 a 26, los zamoranos se rehicieron, encontrando un buen juego colectivo y estando acertados de cara al aro. El tercer cuarto también fue bueno, haciendo buenas defensas en las que mostraron mucha solidez. Sin embargo, en el último cuarto el equipo visitante, aprovechando su superioridad física, fue una auténtica apisonadora que, con su presión y sus contraataques, arrolló al equipo zamorano.

JUNIOR

Los júnior de Autoescuela Campus CB Zamora jugaron en casa contra un rival ante el que hicieron un partido muy buen partido, que estuvo muy igualado hasta el último cuarto. Los zamoranos arrancaron el segundo cuarto tan solo 2 puntos abajo, debido a su buena actitud y buenas decisiones tanto en ataque como en defensa. A la vuelta del descanso, tras un segundo buen cuarto que puso a los locales solamente un punto de desventaja, el equipo de Zamora sacó todas sus ganas, logrando un tercer cuarto tras el cual lograron dar la vuelta al marcador, que señalaba ahora 43-36. A pesar del buen trabajo y el esfuerzo de los juniors de Autoescuela Campus, el encuentro terminó cayendo del lado leonés cuando un mal cuarto del conjunto local les permitió adelantarse en el marcador. A pesar de la derrota hay que destacar la intensidad con la que el junior del CB Zamora peleó el encuentro.