Físicamente cansadas por el esfuerzo de la pasada semana, pero muy centradas en el partido de este sábado ante Melilla (20.00 horas en el Ángel Nieto). Así se encuentra, en palabras de la pívot Bintou Lo, el Recoletas Zamora que después de jugar tres partidos en siete días vuelve a las pistas ante un rival que ganó a las naranjas en la ida.

Por este motivo, la jugadora dejaba claro que es un rival al que tienen «ganas» en el cuadro naranja y ante el que saben cuáles son las claves de la victoria. «Vuelve a ser importante la defensa y tendremos que salir con intensidad, controlando el ritmo de partido», indicó la integrante del CD Zamarat que ha vuelto a la cancha tras superar sus molestias de espalda y lo ha hecho con confianza y concienciada de la importancia de aprovechar esta oportunidad de ayudar al equipo.

También el entrenador del Recoletas se refirió a la intensa semana de trabajo que tuvieron, y es que, más allá de los tres partidos, lo más agotador fueron los dos largos desplazamientos que apenas les permitieron entrenar. Estos últimos días han servido para que las jugadoras pudieran recargar pilas tras el enorme esfuerzo realizado, y ahora ya todos tienen la mente puesta en Melilla en un partido «complicado» en que que «si no es al 100%, estaremos al 90%».

A este respecto, Ricardo Vasconcelos tiene claro que las melillenses no van a venir a Zamora a pasearse, y «tratarán de sacar el partido», poniendo las cosas muy complicadas a las zamoranas. El luso destacó que en el cuadro que tendrán enfrente hay muchas tiradoras y es un grupo compensado, pero, al igual que su pupila, cree que la clave estará en «defender bien y controlar el rebote».

Del mismo modo se refirió el míster a la última pérdida en el vestuario, la de Ángela Vendrell que fue intervenida de su hombro hace pocos días, diciendo adiós a la temporada. Sobre esta operación, el portugués reconoció que estaba prevista desde hace semanas. «Sabíamos que tenía que operarse, y la fecha la planeamos con la jugadora», de la que destacó lo «gran profesional» que ha sido. «Nos ha ayudado mucho en este tramo de temporada pero necesitaba operarse», señaló al tiempo que ponía en valor lo mucho que Ángela les ha dado en pista.

Ahora, el equipo afronta esta baja y en el club son conscientes de que será difícil fichar una sustituta. «El problema no son tanto los partidos, que hay que sacarlos, como los entrenamientos», el no poder hacer sesiones de calidad ya que son nueve jugadoras. A la baja de Vendrell, se suma para este partido del sábado la de Jelena, que todavía no puede incorporarse por problemas en la rodilla.