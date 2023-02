El Atlético Benavente Caja Rural acarició la victoria (2-2) ante uno de los aspirantes a lograr el ascenso como es O Parrulo al que tuvo encerrado durante muchos minutos y al que superó tanto en defensa como en ataque durante la primera parte del encuentro disputado este sábado en el Ángel Nieto de Zamora por obras en el municipal benaventano.

Fue un encuentro en el que los jugadores de Chema Sánchez demostraron la gran evolución que han experimentado en el trabajo defensivo y si no llega a ser por las genialidades del ferrolano Adri, que hizo posible la remontada del Parrulo, hubieran sumado una victoria que les permitiría adquirir confianza de nuevo en la salvación.

Y es que el equipo de Ferrol se mostró muy poco efectivo en ataque pese a que suya fue la primera ocasión del partido, poco antes de que el benaventano Aitor lanzase al palo. Ferrol quería marcar pronto para obligar a su rival a ir a remolque y utilizó en varias acciones de ataque el portero jugador pero el Atlético Benavente se mostraba muy sólido en defensa y además Charly daba un primer aviso con un «no remate» en el segundo palo en el ecuador de la primera parte. El pivote benaventano dio continuidad a una gran parada de Dani Simón con un contragolpe en el que no picó el balón suficientemente ante el portero gallego. Y poco después de un tiempo muerto solicitado por Chema Sánchez, cuando más cerca se veía el gol ferrolano, de nuevo Charly estuvo a punto de marcar recogiendo de cabeza un lanzamiento largo del portero. Tampoco quiso entrar un lanzamiento de Casas que se estrelló en el palo, pero un doble penalti con sólo diez segundos de la primera parte por delante sí permitió a los locales ponerse por delante en el marcador con el gol que firmaba Preciado.

Casas siguió demostrando que es uno de los mejores jugadores del equipo zamorano y nada más iniciarse la segunda parte, sentó al portero y volvió a enviar el balón al poste con toda la portería para él.

Fue una jugada crucial porque ahí comenzó la remontada del Parrulo. El internacional Adri se apropió del balón y no sólo marcó el gol del empate en un «uno contra uno» con un defensa benaventano, sino que le envió un pase medido a Novoa para que marcase el 1-2 en el segundo palo, un gol que el benaventano fichado por O Parrulo hace unas semanas no quiso celebrar. Pero la magia de Adri no tuvo continuidad y el Atlético Caja Rural no se vino abajo y siguió creyendo en la victoria. El japonés Take protagonizó dos acciones que merecieron convertirse en el gol del empate que sí llegó con la venganza de Charly que dejó sentado a Adri en el punto de penalti para marcar el 2-2 de un magnífico reverso. Pudo llegar el gol de la victoria en un lanzamiento de Aitor que tocó lo justo el portero gallego cuando el balón se colaba por la escuadra, y los últimos minutos los dedicaron los dos rivales a utilizar el «portero-jugador» sin conseguir que el marcador se noviese pese a disfrutar de sendas ocasiones claras para haberlo logrado.