El CD Villaralbo no pudo con un rival directo en la lucha por el ascenso y ve incrementada su crisis de resultados que le está alejando muy peligrosamente de su objetivo. El equipo azulón no le supo jugar a un Mojados que le superó físicamente y que le maniató en ataque en todo momento, hasta el punto de que las ocasiones claras de los zamoranos brillaron por su ausencia. Por el contra, el Mojados supo aprovechar dos de las tres ocasiones de que dispuso para salir de Los Barreros con un rotundo 0-2 que le mete de lleno en la lucha por los primeros puestos del Grupo B de Regional de Aficionados.

El encuentro fue muy equilibrado y se disputó en su mayoría en el centro de un campo de Los Barreros que se encontraba en un deficiente estado que no ayudaba para nada al juego supuestamente más técnico de los del Villaralbo. En los primeros minutos del encuentro, la más clara ocasión fue de Peralta que culminó una buena jugada local pero su disparo no encontró puerta. Pero cuando los locales parecían tener controlada la situación, llegó el primer gol del Mojados en un disparo desde lejos de Carlos Alonso al que no pudo llegar el portero Ángel cuando corría ya el minuto 27. Además el guardameta zamorano tuvo que realizar una gran intervención en un primer disparo de Alejandro García que volvió a rematar de cabeza en el consiguiente córner pero el marcador ya no se movería hasta el descanso.

Todo pudo cambiar en el minuto 70 en un barullo dentro del área visitante que culminó Abel con un remate a puerta vacía, pero un defensa vallisoletano sacó el balón bajo palos evitando el tanto del empate. La segunda parte fue zamorana pero el buen trato al balón del Villaralbo no desembocaba en ocasiones de gol gracias al importante trabajo defensivo que realizaba el Mojados. Y no sólo no pudo llegar el empate sino que en el minuto 78, Carlos Alonso, de nuevo, remató de cabeza en el segundo palo una falta lateral para establecer el 0-2 que ya fue definitivo pese a que Sergio Barbero pudo marcar en un potente disparo a media altura que salió fuera por muy poco.

FICHA TÉCNICA

CD Villaralbo: Ángel Lázaro, Javi (Mario Cuadrado 65´), Raúl Álvarez, Mario,Matías, Fradejas (Cepeda 81´), Abel, Raúl Crespo (Víctor Abajo 57´), Jorge Santos, Sergio Barbero, Dani Peralta (Alejandro Díaz 65´).

Mojados: Pablo, Alberto, Fran (Rubén Ferrero 83´), Alejandro García (Arroyo 65´), Jorge Suárez, Carlos Alonso (Alejandro Méndez 83´), Álvaro Gil (Javier León 56´), Miguel Cisneros, Javier Cerro, Eder Carrera, Víctor Salamanca.

Goles: 0-1 (27´): Carlos Alonso. 0-2 (78´): Carlos Alonso.

Árbitro: Miguel Ángel Herrero. Mostró tarjetas amarillas a los locales Raúl Crespo, Mario, Abel y Alejandro Díaz, y a los visitantes Eder y Suárez.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Los Barreros de Villaralbo ante unos 300 espectadores. Un buen grupo de seguidores del Mojados en un extremo de la grada cubierta. Terreno de juego en deficientes condiciones.