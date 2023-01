Atlético Novás - BM Zamora: Lucha hasta el último segundo

No se logró sumar nada positivo pero el BM Zamora Enamora regresó de su complicada visita al feudo del colíder Valinox Novás con la cabeza muy alta y la moral cargada, pues completó un gran partido en el que mantuvo sus opciones hasta el último segundo.

Con la grada de O Rosal rozando el lleno el encuentro comenzó con los locales muy fuertes, en defensa gracias a su presionante cinco uno y en lo ofensivo merced a su eficacia en los dos primeros ataques. Mientras que los ´´Guerreros de Viriato” y pese a malograr su primera acometida, no le anduvieron a la zaga y respondieron los goles del rival gracias al buen trabajo del pivote (2-2 en el 4´). Una igualada que no tardaría en convertirse en gran remontada (2-4 en el 6´), porque en este primer tramo de partido los zamoranos ofrecerían una de sus mejores caras y de hecho no castigaron más a su oponente por la excelente actuación de un Jorge García Lloria que para entonces ya acumulaba dos grandísimas paradas, una desde los siete metros.

Como era de esperar el conjunto gallego no tardó en aparecer (6-5 en el 9´) y lo hizo gracias a la intensa presión y a la posibilidad de salir al contragolpe con mucha rapidez, porque bastaron un par de despistes y alguna pérdida para que el colíder de grupo explotara todas sus cualidades con transiciones de vértigo. Aunque en todo caso el equipo de Fran González no aflojaba (6-7 en el 11´) y con el brasileño Anderson Silva ya en pista volvía a armarse en defensa y a encontrar los extremos en ataque para mantenerse fuerte en el vistoso golpe a golpe que se vería en este tramo (8-8 en el 13´).

Pero poco a poco y exclusión mediante de los zamoranos, el gol comenzó a escasear mucho más y los pistacho no anotarían durante cuatro minutos largos (9-8 en el 17´), aunque tampoco cedieron pues el orden y la disciplina defensiva eran muy altos y además Víctor Doval seguía apuntándose intervenciones, lo que terminaría trayendo consigo una nueva alternativa en el electrónico (9-10 en el 19´). El Atlético Novás no estaba cómodo en lo defensivo y arriba le costaba pues hasta fallaba un siete metros (10-12 en el 22´), pero su ritmo era tan alto y su calidad tanta que en un abrir y cerrar de ojos, a la carrera y con Iglesias imparable, conseguía el mayor parcial hasta el momento, de 4-0 para poner el 14-12 a falta de cinco minutos para el paso por los vestuarios y afrontar el preceptivo descanso.

Un tiempo muerto de Fran González frenó la deriva y poco más tarde la igualdad se volvía a reflejar en el marcador (14-14), porque la movilidad visitante en ataque con constantes cruces y cambios causaba estragos y además Víctor Doval mantenía un nivel muy alto. Sin embargo en el último tramo los zamoranos no estuvieron tan finos en la finalización y eso volvió a facilitar las contras de un Atlético Novás letal en esa suerte (17-15).

El conjunto de Samuel Tribes reinició el juego con mucha tensión en su cinco uno y dos grandes paradas de García Lloria, de nuevo otra en siete metros, que le sirvieron para atacar con portería vacía y sumar un parcial de 2-0 que abría brecha en el marcador pues suponía una nueva máxima, ahora sí preocupante (19-15 en el 4´). Víctor Doval no tardó en dar respuesta bajo palos, pero el equipo sufría en ataque y un Jaime González que antes no fallaba en esta segunda no veía puerta. Así las cosas, poco más tarde el banquillo foráneo tenía que parar el juego porque el resultado se escapaba poco a poco (21-16 en el 7´). De vuelta a la pista los rojinegros decidieron hacer largo el partido, de hecho se acabaron los ataques con siete efectivos, y primando lo defensivo y a un García Lloria convertido en muro, volvieron a llevar la iniciativa de manera incluso más clara pese a que Doval también paraba mucho (23-17 en el 11´).

Después el Zamora derrochó ganas y arrojo taponando la herida con un parcial 0-2 que le daría fuerzas para enzarzarse valiente en un ida y vuelta donde recuperó gran parte de la precisión de la primera parte. Al menos tanta que al filo del cuarto de hora y tras un siete metros convertido por Cubillas se había metido de nuevo en la pelea (24-22). Aún así quedaba un mundo y el Atlético Novás no aflojaba, ni siquiera cuando Doval rechazaba otro siete metros, por lo que el duelo prosiguió precioso, jugado a un ritmo endiablado y con el electrónico muy ajustado. La igualdad era mucho y sólo las defensas o las porterías, porque muchas veces eran las que permitían atacar rápido, eran capaces de marcar las diferencias (25-24 en el 21´), de manera rápida (27-24 en el 22´) y también sorpresiva (27-26 en el 25´).

Con todo por decidirse y una nueva posesión para conseguir el empate el Zamora volvió a fallar. Un nuevo respiro para un equipo gallego que agarró otra ventaja de dos goles que obligaba al Zamora a arriesgar más de la cuenta (30-27 a falta de minuto y medio y tiempo muerto). Así y aunque los pistacho mostraron ambición y valor llegarían muy justos al final del choque (30-29 a falta de medio minuto y posesión local), por lo que el Atlético Novás terminaría llevándose la victoria. A la conclusión 31-30.