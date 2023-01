El Zamora CF cubrirá lo antes posible las bajas que han dejado en el equipo Jesús Rueda y Marc Caballé, aunque no descartó que no se vayan a producir más fugas de efectivos de su plantilla como puede ser la de Altube sobre la que se especula en los últimos días. El entrenador Yago Iglesias explicó este jueves en rueda de prensa que “estamos en el momento de la temporada del mercado invernal, en ese periodo entre la primera y la segunda vuelta en el que siempre hay movimientos en las plantillas de entrada y salidas. Evidentemente, no queremos que haya más salidas y más, teniendo en cuenta el partido de este fin de semana que para nosotros supondrá contar con dos efectivos menos que se van a reemplazar porque así tiene que ser y así se está trabajando. Son cosas que a mi, como entrenador, se me escapan, no puedo controlar eso pero quiero que la gente que está continúe porque queremos mejorar la versión que hemos dado en la primera vuelta en esta segunda que acaba de comenzar y los jugadores tengan la oportunidad de demostrar el verdadero nivel que tienen como jugadores”.

Yago Iglesias reconoce que se trata de dos bajas importantes y recordó los minutos que han jugado los dos jugadores hasta el momento de su marcha pero “nosotros continuamos, los que estamos somos los que tenemos que afrontar el futuro, seguimos con la misma ilusión del primer día aunque comenzamos el tramo definitivo de la competición, Tenemos un baremo de lo que es la categoría, de lo que son los otros equipos, de nuestro rendimiento que es lo que podemos controlar y queremos mejorarlo. Ese es el espejo que tenemos de la primera vuelta”.

Respecto al partido contra el Valladolid del próximo domingo, Iglesias señaló este viernes en rueda de prensa que “es un reto ilusionante dentro del tramo definitivo de la temporada”. Respecto a las declaraciones efectuadas en los últimos días sobre el nivel real de este equipo, Iglesias aseguró que “no he hablado con el grupo de eso, no he escuchado nada, nadie me ha comentado nada. En el vestuario, ningún jugador ha hecho alusión a eso. Si alguien ha dicho que no es un equipo capatidado para el ascenso, viendo el lado positivo, tal vez nos quite algo de presión. No es algo que hayamos hablado porque estamos centrados en sacar la mejor versión de los jugadores y les he transmitido que mejorar el nivel individual de la primera vuelta es sencillo porque, evidentemente, es mejorable. Esa es nuestra base para trabajar a partir de ahora”.

Respecto a una posible tercera baja en el equipo, el técnico coruñés aseguró que “a mi nadie me ha comentado nada, a mi nadie me ha dicho que quiere salir o no”, y respecto a la derrota de Palencia, Iglesias señaló que, “de haber empatado, estaríamos ahora quintos, en el sitio del Coruxo, quintos y en puesto de play off. Ves la clasificación del año pasado y equipos que acabaron arriba en la primera vuelta, y luego ni siquiera entraron en play off. Nosotros tenemos que pelear por todo, estar entre los cinco primeros y a partir de ahí, aspirar a lo mas alto. Respecto a la derrota del otro día puedes pensar que después de nueve jornadas pierdes el primer partido, a nivel colectivo no estamos mal, el Palencia tiró tres veces a puerta y marcó un gol, y nosotros seis o siete y no marcamos ninguno”.

El Zamora CF afrontará el partido del domingo contra el Valladolid B y Yago Iglesias recuerda el partido de la tercera jornada de la primera vuelta frente a los pucelanos: “Venían de haber perdido contra Guijuelo y de haber ganado la segunda, ambos teníamos tres puntos pero nos ganaron y se fueron a tres puntos primero y luego hasta a diez puntos, pero hace sólo una semana, los teníamos a tres puntos de nuevo. Es un momento distinto al de la primera vuelta y el filial es un equipo que tiene muy buenos jugadores, es muy dinámico, capaz de lo mejor y de lo peor, solo hay que ver los resultados, pero es un equipo con un gran potencial, con mucha mobilidad y calidad. Siempre es complicado jugar contra este tipo de rivales porque a medida que avanza la temporada van adquiriendo más ritmo, y es un claro aspirante a pelear por todo. Para mi es uno de los cuatro mejores equipos de la categoría sobre el verde, aunque es un filial con gente muy joven y hay cosas que le faltan: continuidad, equilibrio, constancia partido a partido, de ser un equipo fiable”.

Y el Zamora tendrá que “estar centrado en la tarea, en lo que depende de nosotros, única y exclusivamente en lo futbolístico, en el plan de partido que estamos preparando. Todo afecta y no es fácil pero los pasos a seguir parten de ser el equipo sólido y equilibrado de esas cinco jornadas ganando”, explicó el entrenador del Zamora CF.