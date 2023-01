Sergio García: “El Zamora CF tiene equipo para estar arriba y con buenos números”

Sergio García (Zamora, 1989) regresará este domingo a la que fue su casa y, si su entrenador en el Real Avilés lo considera, disputará minutos ante su exequipo. El delantero, que salió del club de una manera más amarga de lo deseable, ve al Zamora CF como claro candidato al ascenso a Primera RFEF ahora que ha cogido velocidad de crucero tras un inicio que, como al resto, le sorprendió.

–No es la primera vez que se enfrenta al Zamora CF a lo largo de su carrera, ¿tiene algo de especial el partido de este domingo?

–Sí tiene algo de especial porque es la primera vez que me enfrento a ellos después de haberme ido de allí y va a ser un partido bonito. Lo importante, de todos modos, es que consigamos los tres puntos que necesitamos para estar ahí arriba.

–Los dos equipos llegan con 24 puntos a este encuentro, el primero de 2023, y con un puesto de play-off en juego.

–Va a ser un partido complicado porque el Zamora en su casa es muy difícil. Sí es un partido importante porque el que gane va a salir reforzado para la segunda vuelta que tiene pinta de que va a ser interesante por cómo está la clasificación.

–¿Le está sorprendiendo cómo está desarrollándose la temporada en Segunda RFEF?

–Del Zamora CF me sorprendió el inicio porque empezaron mal, pero se ha demostrado que tienen muy buen equipo, han encadenado muchas victorias, y al final los equipos tardan en coger el ritmo. Nosotros empezamos algo mejor, pero al final tenemos los mismos puntos. No hay mucha diferencia, pero ellos lo han hecho todo seguido y parece que se agranda un poco más.

–Al Real Avilés le están costando mucho más los partidos fuera de casa.

–Sí, en casa nos está yendo muy bien y fuera nos está contando bastante, pero creo que en algún momento tenemos que empezar a ganar porque de lo contrario, solo con los de casa, va a ser imposible mantenerse arriba. Ojalá este fin de semana podamos empezar con la racha positiva fuera de casa y contra el Zamora CF.

–Llegan a este partido quintos, ¿qué objetivo se marcan para esta campaña?

–Hay que ir partido a partido y ya veremos al final de temporada dónde estamos.

–¿Tienen presión para estar arriba?

–Sí tenemos la presión. Este año se hizo muy buen equipo, con muy buenos jugadores y tenemos la presión de, como mínimo, meternos en play-off. Todos queremos estar arriba pero no vamos a poder estar todos. El objetivo tiene que ser entrar en fase de ascenso.

–Echando la vista atrás, su salida del Zamora CF fue mucho más amarga de lo deseable, ¿cómo la recuerda?

–Para mí sí fue esperada, me lo esperaba desde hacía tiempo. No jugaba y el míster no se dirigía a mí. Pero bueno, son salidas… sí es verdad que esta dolió un poco más porque era irme de casa, donde llevaba años y al final es más duro pero el fútbol es así y me tocó a mí. Borrón y cuenta nueva. Ahora estoy en el Avilés viviendo otras experiencias y luchando.

–No fue la única salida y este año ya solo quedan tres jugadores de aquella época (Dani Hernández, Juanan y Vallejo).

–El fútbol es así. Los que toman las decisiones son otros y a veces aciertan y otras no. Yo creo que se ha demostrado que se confundieron, y no lo digo por mí sino por otros compañeros que merecían haberse quedado, y con el tiempo se demostró. De todos modos, creo que el Zamora CF volverá con otros jugadores.

–¿Cómo ve al Zamora CF?

–Sigo todos los partidos, todos los que puedo los veo. Empezaron mal pero ya han cogido el ritmo de crucero y van a estar arriba seguro. Luego, si eres primero asciendes seguro, pero el play-off es una lotería y puede pasar cualquier cosa, pero tienen equipo para estar arriba y con buenos números.

–Ahora mismo el club sufre otros problemas extradeportivos, que también ha padecido como jugador, ¿pueden afectar al rendimiento del equipo?

–Cada uno tenemos una situación personal, y depende mucho de eso. Puede afectar, pero los vestuarios suelen reaccionar bien porque te une, aunque cada caso en un mundo.

–¿Alguna vez ha pensado la opción de volver al Zamora CF?

–Soy consciente de que es muy, muy, muy difícil. Es complicado, también por mi edad, pero nunca se sabe. Cosas más raras se han visto en el fútbol, aunque no es algo que ahora mismo piense.