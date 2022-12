El concejal de Deportes de Zamora, Manuel A. Alonso, ha vuelto a responder a las críticas vertidas por el Partido Popular, al que acusa de "no sacar datos reales" y hacerse eco solamente del "nos han contado", por la gestión de las instalaciones deportivas. El edil ha respondido con datos, porque "dato mata relato", y puso sobre la mesa las inversiones realizadas por el Gobierno municipal durante estos 7 años que, dijo, superan en casi tres millones de euros las realizadas por el PP. Y aunque reconoció que "quedan cosas por hacer", subrayó que "no se puede decir que este Ayuntamiento ha dado la espalda al deporte de la ciudad".

El concejal de Deportes también anunció que hoy se ponen en marcha las calderas de la piscina sindical y añadió que, "si todo va bien", la instalación municipal reabrirá al público "en unos días". La piscina de la Ciudad Deportiva permanece cerrada desde el pasado 29 de octubre tras detectarse problemas en las calderas que impedían cumplir la normativa autonómica que regula estos espacios y que establece una temperatura mínima y máxima (24 a 30 grados). Ante la imposibilidad de mantener la temperatura por encima del mínimo, la Concejalía de Deportes tomó la decisión de cerrar hasta que se solucionara el problema.

En cuanto a la críticas del Partido Popular, Manuel A. Alonso, señaló que el equipo de Gobierno suma 3.897.467 euros en inversiones en deporte frente al 1.009.321 euros del Partido Popular, una partida en la que está incluido el Plan E de Zapatero del año 2009. Esto supone una diferencia de 2.888.136 euros en un contexto de "dos años de pandemia y problemas de suministro por la guerra de Ucrania", matizó el concejal de Deportes. También agregó que aunque "la mayoría de las instalaciones son de los años 90, todas están en funcionamiento".

Asimismo, aportó cifras sobre el incremento de las subvenciones deportivas, incluido 2020, año de la pandemia. Según Manuel A. Alonso, las ayudas aprobadas por el equipo de Gobierno superan los 1,5 millones de euros, cerca de 93.000 euros más que el Partido Popular, un incremento que se produce en dos temporadas en las que prácticamente el Covid-19 paralizó el deporte a nivel mundial.

El concejal de Izquierda Unida desmintió, además, la "falta de comunicación con los clubes" de la que le acusa el PP y reclamó a la formación que "haga pública una sola contestación mía en la que me niego a reunirme". Y añadió que "mi teléfono de trabajo es mi teléfono personal, que pago yo, y que tienen todos los representantes de los clubes de Zamora", con los que "mantengo una comunicación fluida". "Por suerte para ellos, a mí los teléfonos no se me caen al río, así que desde el primer momento mantengo el mismo número", subrayó.

Asimismo, volvió a refutar las declaraciones del PP sobre el aumento de costes a los clubes e insistió en que demuestren que "los clubes pagan más por las instalaciones" o bien que "admitan su error y pidan disculpas públicas". El concejal de Deportes hizo también hincapié en el impulso normativo que ha caracterizado a su Concejalía con la creación de bases de subvenciones con criterios objetivos y transparentes, cuyas puntuaciones se publican de forma total en el boletín cada año; becas a deportistas de élite y a entrenadores o la redacción de una nueva ordenanza de precios públicos, dado que la vigente tiene 30 años y es necesario su modificación en conjunto con el reglamento".

Por otro lado, Alonso recordó que "hemos mantenido o incluso bajado los precios de la actividad acuática, entre las más baratas en Castilla y León; se ha mejorado el futuro contrato de piscinas incluyendo la apertura de 8 días más las piscinas de verano; la apertura de la piscina de la Ciudad Deportiva de lunes a sábado, mañana y tarde, al igual que el centro de piragüismo, que pasará a abrirse en horario similar, dada la demanda de los clubes que este espacio". También destacó la "informatización de Deportes, que a pesar de tener fallos, nos ha permitido comenzar a gestionar el servicio más eficientemente y con un mayor control", al tiempo que anunció que "está en marcha el pliego de condiciones técnicas para sacar una nueva herramienta informática y un control de accesos con un presupuesto aproximado de 300 mil euros".

Por último, Manuel A. Alonso, también hizo matizaciones a las críticas sobre las gestión de los juegos escolares y destacó que "hemos sido los primeros en poner un responsable en cada centro en el que se desarrollan las competiciones y en exigir que el personal que participa como entrenadores esté dado de alta". "Y hemos sido los primeros en realizar juegos escolares en verano", resaltó. De hecho, el Ayuntamiento de Zamora ocupa la segunda posición, tras el de Ponferrada, en la lista de participaciones por población total en Juegos Escolares.