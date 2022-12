La Copa Zamora batirá este año el récord de participación con un total de 30 clubes inscritos en esta competición que se ha convertido en la más importante de las pruebas provinciales en España. Los clubes de la provincial mantuvieron una reunión en la que se decidió afrontar la compleja organización de esta prueba ya que la escasez de liebres sigue condicionando todo y, como es lógico, casa collera se decidirá de nuevo con una sola liebre, salvo en las dos rondas finales. Todos los clubes que han participación en la Fase Previa del Nacional correrán ahora en la Copa Zamora. En la reunión celebrada en Entrala, se celebró también el sorteo de la primera ronda que constará de 14 colleras con El Tobar y Viriatos exentos.

El sorteo ha deparado el enfrentamiento en la primera collera de los dos clubes más laureados de la provincia en los últimos años como son la Magdalena de Moraleja y El Rocío que, además, ya se enfrentaron en la primera ronda del Campeonato de España con victoria para el club de Mario Geras, aunque la perra de La Torre del Valle cayó ya eliminada en octavos de final ante el Cantero Díez.

Los emparejamientos de esta primera eliminatoria de la Copa Zamora serán los siguientes: El Rocío-Magdalena, El Viso-Nápoli, El Cachín-Moreruela, Teso Mayo-Mara, La Guareña-Rayo Vezdemarbán, Zamora-Valmoro, Lebrel Zamorano-San Antonio, San Esteban-Virgen del Olmo, Jambrina-Galgosalada, Campeador-El Tariego, Santa Cristina-Arcenillas, Virgen de La Veguilla-El Bahillo, Diamante-Galgueros Tierra de Campos y Fandango-Duero.

Según la normativa de años anteriores, el pañuelo rojo pone campo y se ha establecido el día 8 de diciembre como límite para disputar esta primera fase. Esta fase previa se corre a una liebre válida de 55 segundos. La jornada de caza se limita a 5 horas desde el inicio al final y si en este tiempo no sale liebre, queda eliminado el pañuelo rojo. Si se engalga una sola liebre en las 5 horas pero no es valida o no hay apreciación de los jueces se hará sorteo al terminar resultando un club ganador en ese momento.