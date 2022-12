El Zamora Enamora dio un importante paso adelante en su lucha por escapar de los puestos bajos de la clasificación ganando con autoridad (73-62) a La Roda que se vino abajo en la segunda parte pese a haber dispuesto de 15 puntos de ventaja en la primera. El Zamora Enamora supo confiar en sus posibilidades para realizar una brillante remontada y terminar ganando con comodidad un partido que se le había puesto muy cuesta arriba.

Pese a que los zamoranos se adelantaron 5-0 de salida, pronto La Roda intentó imponer su teórica superioridad bajo los tableros y centró todos sus objetivos en jugar dentro de la zona todo lo que pudiera. El CB Zamora buscaba sacar el balón fuera y encontró a Kalinicenko con un triple que puso el empate a diez puntos cuando se jugaba ya el minuto 6 de partido. Pero los zamoranos no encontraban la forma de superar la cerrada defensa manchega y tampoco eran capaces de frenar a los hombres de dentro del rival. Con 10-16, Saulo Hernández tuvo que pedir un tiempo muerto del que salió su equipo presionando el balón de salida para cerrar el primer cuarto con 12-18.

La afición zamorana esperaba que su equipo hubiera superado los iniciales problemas, pero no fue así y La Roda no paró de incrementar su ventaja tras la reanudación del encuentro. También encontraba acierto en el tiro exterior el equipo manchego y en el zamorano no había soluciones en las continuas rotaciones de Saulo Hernández. La ventaja visitante se disparó a 15 puntos, aunqe un esfuerzo postrero en los últimos segundos permitieron que la desventaja del Zamora Enamora quedase reducida al descanso a 26-36.

La batalla estaba servida para la segunda parte y así fue. En tres minutos, el Zamora enamora había reducido su desventaja a 34-40 y un triple de Pablo Marín siguió acercando a los zamoranos. Souley, por su parte, tras fallar una canasta clara, machacó el 39-41 que obligó al entrenador visitante a pedir un tiempo muerto.

La Roda regresó a la cancha, perdió el balón y tardó casi dos minutos en volver a anotar. Pero la prensión también pudo con el Zamora Enamora, y Saulo Hernández recibía una técnica por protestar con 40-45. Stilma fue el encargado de poner a su equipo a solo tres puntos en el marcador pero La Roda volvía a entrar en juego. El partido había cambiado por completo y lo más importante es que el CB Zamora ya creía en que era capaz de ganar el partido y Con 50-52 afrontó el último cuarto.

Y no pudo reanudarse mejor el partido porque Marín acertó con un triple y volvió a poner por delante en el marcador a los zamoranos (53-52) y le secundó con otra canasta de tres puntos Hustak obligando a La Roda a parar el partido cuatro puntos abajo y siete minutos de juego por delante. El equipo zamorano cobró seguridad y no tuvo demasiados problemas para conservar ventajas de en torno a los cinco puntos en los siguientes minutos.

La Roda perdonaba en los tiros libres y ya no acertaba como en la primera parte bajo el tablero. Fue casi definitivo un triple de Kalinicenko (63-55) y tras otra canasta zamorana, el equipo manchego tuvo que pedir otro tiempo muerto.

Los manchegos perdían entonces dos balones en dos ataques y se seguían sentenciando a si mismos. Zamora Enamora prolongaba las posesiones y dejaba que el reloj corriese lo más posible para entrar en los últimos tres minutos con 67-58.

La Roda siguió regalando balones y Hustak sentenció con el 69-58 que ya fue imposible de remontar para los manchegos.