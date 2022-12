El Recoletas Zamora cometió este sábado un grave error al caer derrotado en Melilla frente al último clasificado de la Liga Challegue, un error que puede pagar muy caro al final de la competición en su afán por lograr el ascenso. Fue un partido muy equilibrado en todo momento y que se decidió en los dos minutos finales ante los fallos en los tiros libres de las zamoranas que le costaron muy caros.

El equipo de Ricardo Nuno no estuvo cómodo en ningún momento y en un duelo lleno de alternancias y siempre con ventajas mínimas, se llegó a un final donde la local Patricia Benet sentenció con dos grandes canastas.

Estaba claro que el partido no tendría muchos puntos y así se inicio el cuarto definitivo, con los dos quintetos muy erráticos en ataque y centrándolo casi todo en un buen desempeño defensivo, porque sin duda que esa sería la clave para llevarse el triunfo (43-43 en el ecuador del cuarto). Después del tiempo muerto las jugadoras todavía fueron más agresivas atrás pero cualquier detalle resultaba relevante (46-45 en el 7´ tras triple de la local Torreblanca). Y es que el resultado no estaba claro y ya la pausa resultaba una quimera (48-48 en el 8´). Las naranjas buscaron su suerte con una defensa en zona, pero no mejoró sus prestaciones y se llegó al último minuto con el colista crecido (52-49 a falta de 50´´ tras una gran canasta de Patri Benet). Así y aunque Ezeigbo no falló los libres, en los últimos segundos contestó una Patri Benet protagonista para darle la segunda victoria liguera al colista (56-51).

FICHA TÉCNICA

Melilla Sport Capital La Salle: Laura Fernández (7), Bojana Stevanovic (4), Patricia Benet (13), Teresa Mbomio (10) y María Torreblanca (6). También: Sofie Preetzmann (6), Ana Jiménez (5), Nuria Ríos (3), Sarah Imovbioh (-) y Alana Gonçalo (2).

Recoletas Zamora: Adrijana Knezevic (3), Irene Lahuerta (3), Isabel Latorre (13), Nneka Ezeigbo (20) y Victoria Llorente (2). También: Ángela Vendrell (-), Sokhna Lo Sylla (-), C. Vicente (-) y Ornella Santana (10).

PARCIALES Primer Cuarto: 12-12 Segundo Cuarto: 13-10 Tercer Cuarto: 13-18 Cuarto Cuarto: 18-11

ÁRBITROS: Remisa Tramuns y González Banderas.

Eliminadas: No hubo.

PABELLÓN: Guillermo Garcia Pezzi.