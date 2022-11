Mal fin de semana en líneas generales para la cantera del CD Zamarat, puesto que tan solo el Corazón de María consiguió un claro triunfo en su partido de la categoría Infantil femenina.

Las plantillas Infantiles y cadetes se desplazaban a Villacelama para enfrentarse al Patatas Hijolusa RDL. Las infantiles del Caja Rural abrían el fuego contra un rival que no daba opciones al cuadro zamorano, que no se sentía nada cómodo sobre la pista. Las leonesas no tenían reparo en que su oponente visitara la línea de tiros libres, antes que conceder canastas fáciles. El poco acierto de las pupilas de Miguel Arroyo y la efectividad de su rival condenaron a las zamoranas a una clara derrota.

El conjunto cadete luchaba contra un rival con el que estaba empatado en la tabla y eso se vio reflejado durante gran parte del choque. Con alguna baja importante, las naranjas plantaron cara durante tres cuartos con desventajas nunca superiores a los diez puntos, pero fueron incapaces de mantener el ritmo de su rival que se escape definitivamente en el marcador en el último periodo, dejando un marcador final de 80 a 47 que no hace justicia a lo visto sobre la pista.

Por su parte, las cadetes del C.M. Repostar sucumbían sin paliativos antes un Baloncesto Femenino León muy superior sobre la cancha.

La única nota positiva fue el triunfo de las infantiles del Corazón de María en su enfrentamiento contra el BFL. Las chicas de Carlos Lozano vencieron y convencieron por un claro 71 a 31 en lo que supone su segunda victoria de la temporada.

En cuanto a la categoría masculina, el Caja Rural de Zamora cadete volvió a caer por un resultado tremendamente abultado en su enfrentamiento contra el Club Baloncesto Zamora. Su rival, invicto en la competición, no dio ninguna opción a los naranjas que siguen ocupando el farolillo rojo de la clasificación.

Tampoco los infantiles de Carlos Bouza corrieron mejor suerte en el derbi local y sufrieron una clara derrota ante un oponente mucho más rodado y con más experiencia en la categoría. Esta temporada toca aprender y mejorar de cara al futuro, olvidando los resultados y centrándose en la mejora individual y colectiva que solo se gana con el tiempo.

Los júnior del Gaza Caja Rural cumplían su jornada de descanso y se mantienen invictos en la parte alta de la clasificación.