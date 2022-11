Saulo Hernández, técnico del Zamora Enamora, ha señalado en rueda de prensa que el CB Zamora deberá mostrar este sábado "más ganas de ganar" que CAM Enrique Soler para intentar romper la dinámica negativa que su equipo arrastra en este inicio de temporada. Un mal balance que achaca a la "falta de regularidad y solidez" pero que no alterará el estilo de juego que sus "jugadores y plantilla llevan en el ADN".

El técnico zamorano fue muy claro al respecto de la situación actual del conjunto que dirige. De hecho, no dudó en afirmar que poco importa el equipo que tendrá enfrente este sábado o su situación en la tabla. "Cuando vas 0-5, al menos yo, no se me ocurre pensar en si el equipo que viene es mejor o peor, lo único que pienso es en ganar. Ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragonés, porque no nos queda otra. Podemos trabajar bien, creer que lo que estamos haciendo va a dar frutos pero, al final en deporte profesional, lo que importan son las victorias en el casillero y ahora mismo somos el peor equipo de la liga y estamos obligados a revertir la situación", afirmó Hernández, que pone la vista en su vestuario para cambiar la tendencia negativa.

En opinión del entrenador, al CB Zamora lo que le está faltando es "entender que toda acción en pista tiene consecuencias" y el peso de las decisiones de juego dentro de la misma. "Creo que, después de muchos años entrenando a gente joven, la experiencia me dice que el mayor hándicap que tienen es que deben conocer que cada pequeña cosa suma. Competir requiere de ello, a diferencia del entrenamiento, y en Navarra se notó porque jugamos 34 minutos muy correctos pero seis finales en los que no podemos salvar nada", analizó, añadiendo: "el baloncesto consiste en jugar 40 minutos y nosotros no podemos permitirnos el lujo de no jugara tope todos ellos, con independencia de la juventud y otros factores".

Saulo Hernández señaló que un buen medio para corregir la toma de decisión es el trabajo en vídeo del equipo, que "ayuda al jugador y al equipo" pero sin olvidar que no es un método mágico que "con tres vídeos hace de un joven todo un veterano". Aun así señaló que cree "mucho en la mejora del jugador, tanto en la toma de decisiones como en el apartado individual" pues "es algo que se ha visto en las últimas temporadas en el equipo", si bien este curso se antoja más difícil. "En esta ocasión tenemos un problema añadido, que no hemos arañado ninguna victoria hasta ahora. El 0-5 genera preocupación y prisas, y no son buenos aliados; una victoria ayuda a trabajar con la cabeza más despejada, a ganar confianza y se nota", puntualizó.

En cuanto al estilo de juego del equipo, el técnico admitió "haber considerado" apostar por otro estilo de juego con menos ritmo, pero considera que "las características de los jugadores y de la plantilla, son diferentes". "Creo que nuestro estilo va en nuestro ADN", subrayó, señalando que se harán "modificaciones" para el duelo ante CAM Enrique Soler pero "centradas en corregir los aspectos en los que se falla" apuntando a "la pérdida de balón y el rebote".

Sobre el próximo partido, Saulo Hernández indicó que espera "un encuentro vistoso para el aficionado" y confesó un único deseo: "demostrar más ganas de ganar que el rival". "Cada día tengo más claro que la pasión es más importante en el deporte. Deberíamos ser siempre el equipo que más ganas tenga de ganar al saltar a la pista, pero este fin de semana y con 0-5 en contra, no concibo que no seamos el equipo que más ganas de vencer tenga de toda la liga, desde el calentamiento hasta el bocinazo final".

Los posibles movimientos en la plantilla podrían llegar tras este partido

Al respecto de las hipotéticas llegadas y salidas de la plantilla con intención de potenciar el equipo, Saulo Hernández insistió que "hay gran confianza en el vestario" ya que se considera que "es un roster capaz de ganar partidos", pero no descartó que se incorporen nuevos jugadores siempre y cuando "sea para sumar notablemente" al grupo. En ese sentido, el técnico declaró: "Las decisiones están tomadas y este partido no cambiará nada. Lo que sí es cierto es que después de este partido hay una ventana FIBA y la liga se detiene. Será un momento para que se mueva el mercado, no solo en Zamora y en LEB Plata, un momento ideal para hacer movimientos en las plantillas".

En cuanto a nombres concretos, Saulo Hernández aseguró que "el club está en el mercado y recibe perfiles cada día" pero no hay una apuesta definida por ninguno de ellos.

Toni Naspler: "La victoria llegará pronto"

Por su parte, Toni Naspler comentó antes del encuentro que el equipo "necesita ganar ya" pues no es suficienye que cada día "el trabajo sea cada vez mejor" y se mostró confiado de que "la victoria llegará pronto". "Creo que este sábado sería la fecha idónea para sumar una victoria", indicó el jugador, que apuntó a "no creer que se está preparado para ganar partidos en LEB Plata" como el factor que ha llevado al equipo a "jugar buenos partidos y no ganar".

Naspler admitió que el 0-5 hace mella en el vestuario pero que, "por fortuna", los jugadores cuentan con Saulo Hernández. "Nos calma y nos ayuda a seguir trabajando, a darnos cuentas de que los frutos llegarán. Sabemos que el camino se basa en trabajar cada día, meterle más horas a ese trabajo y seguir confiando en nosotros y en Saulo", aseguró.

Por último, sobre CAM Enrique Soler, el jugador indicó que el partido del sábado será "complicado" pues se trata "de un rival duro que tiene un presupuesto elevado y ha creado un buen equipo, un roster de alto nivel". Sin embargo, Naspler se mostró confiado en las posibilidades de los suyos y aseveró: "Creo que, con lo que tenemos, nosotros podemos competir de tú a tú ante ellos y sacar el partido adelante".