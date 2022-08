Gran triunfo del Zamora CF ante el Alcorcón (0-3)

Perfecto el cierre de concentración para el Zamora CF. Los de Yago Iglesias lograron su segunda victoria en apenas 24 horas, de nuevo dejando el portal a cero pero esta vez con inmejorables sensaciones en muchos aspectos. Y es que el Zamora CF goleó en su feudo a un conjunto como el Alcorcón, recién descendido a la Primera RFEF desde el fútbol profesional de LaLiga SmartBank.

El equipo rojiblanco trabajó bien en defensa, sobre todo en una media hora inicial de acoso alfarero, y mostró una efectividad destacable en ataque con tres goles en sus llegadas al marco rival. Un trallazo sensacional de Pana, un chut de falta a cargo de Dani Hernández (rebotó en el poste, en el meta madrileño, y se coló) y un perfecto testarazo de Altube sellaron el cero a tres en el Anexo de Santo Domingo. El trabajo de Yago Iglesias va cuajando y las buenas noticias en forma de goles y triunfos permiten al equipo encarar de la mejor manera la semana de regreso a tierras zamoranas. Espera el Salamanca, espera la Copa RFEF.

De entrada, la buena noticia en este tercer compromiso estival del Zamora era el regreso, en el equipo visitante, del míster Fran Fernández, operado hace escasas fechas de un problema ocular. Y pudo ver el técnico a un Alcor que salió con ganas, queriendo mostrar desde el arranque la diferencia de categoría con los de Yago Iglesias, muy firmes atrás ante las primeras intentonas de los alfareros.

El primer intento serio de los madrileños llegaba en las botas de Álvaro Bustos, cuando el exracinguista robó una pelota y buscó el chut con intención, pero por encima del travesaño de la meta de Julio Iricíbar. Más pesadas las piernas de los zamoranos, nuevamente con zamarra blanca en el encuentro, al haber jugado dos encuentros en apenas 24 horas pese a la carga repartida de minutos. A los 24 minutos, nueva oportunidad de los amarillos que se acababa perdiendo por línea de fondo tras el remate de Yago después de driblar a Javi Barrio, con fenomenal respuesta de Julio Iricíbar. Los de Fran Fernández dominaban y el Zamora trabajaba con firmeza en defensa, destacando los dos laterales, veloces y firmes.

Poco después, la llegada de Iago López por el costado diestro acababa en un gran centro que remataba Ribelles entrando con fuerza pero saliendo el esférico fuera por poco. Acosaban los alfareros y al Zamora la pelota le duraba muy poquito en su poder.

PAUSA PARA LA HIDRATACIÓN

En la pausa de hidratación, Vallejo entraba por Ares para darle algo más de peso a la medular, muy superada por el fútbol de los alcorconeros. Y esa pausa le dio un nuevo aire al Zamora, que comenzó a tocar más y mejor, saliendo con calma desde atrás y anotando un señor golazo en su primera oportunidad. Un misil de Francisco Javier Panadero desde fuera del área superaba a Prieto en su estirada y los de Yago Iglesias se ponían con ventaja, y es que es una cuestión de efectividad y de acierto este negocio del fútbol. Se llegaba al descanso con ese sorpresivo cero a uno después de una primera media hora de acoso y derribo local, pero con mejora rojiblanca tras el ´cooling break´ con ese golazo de Pana en todo lo alto.

Los numerosos cambios tradicionales en este tipo de encuentros enfriaron un tanto el ritmo en el primer compás del segundo periodo, si bien fueron los de Fran Fernández los primeros en avisar cuando el joven central Óscar Rivas, una de las perlas del equipo, probó con un remate que se marchaba por encima del travesaño de la meta de Julio.

No obstante, de nuevo la primera oportunidad del Zamora en este periodo se fue para adentro. A los once minutos, el lanzamiento de falta de Dani Hernández se estrellaba en el palo, con fortuna rebotaba en el cancerbero del Alcor, Andrés Prieto, y se marchaba para adentro. Segundo gol del capitán en esta pretemporada, y es que Dani sigue apuntando a figura clave en el once de Yago Iglesias, con calidad y gol en sus acciones.

Y es que el "7" del Zamora, el único renovado de la pasada campaña junto a Juanan, a punto estuvo de repetir cinco minutos más tarde cuando intentó el gol olímpico, directo de córner, con una rosca diabólica que obligó al meta alfarero a meter la manopla para evitar el cero a tres.

El Alcorcón estaba bastante más deshilvanado e inconexo en su juego respecto al primer periodo. La defensa zamorana, con el plus de confianza del marcador, solventaba bien las intentonas amarillas. A la hora de juego, el técnico local metía seis cambios más para cambiar por completo su once.

Ello no impedía al Alcorcón volver a llevar la manija del encuentro, con oportunidades para Rivas y para Isra García, ambos con el punto de mira desviado, el segundo de ellos en un tiro alto por muy poco justo antes de la pausa de hidratación en el segundo periodo. Se esforzaban los menos habituales en el once alfarero mientras el Zamora estaba bien asentado atrás, si bien de nuevo algo remiso y atascado con el esférico en su poder.

Pero nada más reanudarse el encuentro, de nuevo letal el equipo de Yago Iglesias en sus llegadas. A pelota parada, la estrategia también puede ser decisiva y así en un córner llegaba el remate perfecto del espigado Álex Altube para conectar el cero a tres con un testarazo inapelable, un marcador que es toda una inyección de moral. No hubo tiempo para más y el encuentro acababa con ese contundente marcador y con buenas sensaciones zamoranas en las dos áreas.