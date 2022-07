El zamorano Luis Álvarez no pudo terminar su participación en el K1 Sub 23 del Campeonato de Europa de Maratón tras sufrir dolores de estómago que le obligaron a retirarse en la regata que se estaba disputando en la localidad danesa de Silkeborg en la que se dieron cita los mejores kayakistas europeos. Álvarez se mantuvo a duras penas en el grupo cabecero de unas diez unidades durante los primeros kilometros de los 26 que recorrieron en total los sub 23, pero cuando se llevaban unos 20 minutos de competición, el zamorano fue desplazado por otros rivales, se salió del trazado en una de las ciabogas y no pudo evitar saltarse una de las bollas, pero los jueces decidieron no penalizarle porque no obtuvo ninguna ventaja. Sin embargo, los dolores de estómago terminaron por obligarle a abandonar. Este percance ocurrido en su debut internacional, seguramente permitirá al palista de Amigos del Remo y vigente campeón de España de medio maratón, adquirir experiencia de cara a próximas competiciones. El otro español que competía en la prueba, Joaquín Iglesias, alcanzó una meritoria tercera posición por detrás del danés Nikola Thomsen que fue el dominador indiscutible, y del británico Charles Smith.