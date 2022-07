Eric Fagúndez se consagra con la victoria final en Toro

Ni por encargo se hubiera conseguido una Vuelta a Zamora más emocionante que la que ha vivido la afición durante esta semana y, en especial, en la jornada final que respondió a todas las espectativas, con tres grandes corredores volcados en la lucha por la victoria final, tres corredores que están llamados a ser grandes estrellas en el futuro. Estaba previsto que las dos subidas de la Cuesta Cavila de Toro marcasen el desenlace definitivo y así fue porque, si el etíope del Caja Rural, Mulu Hailemichael fue el que atacó al líder en las dos ascensiones al muro toresano, el maillot terminó defendiéndolo Eric Fagúndez por sólo trece segundos de margen. Y el escalador africano, que echó en falta algunos metros más de ascensión, se conformaba con la victoria de etapa y una brillante segunda posición que sabe a gloria tan sólo unas semanas después de haber alcanzado la primera en la Vuelta a Extremadura.

Ninguno de los corredores que tenía alguna opción en la jornada de ayer defraudó: desde Javi Serrano que fue líder tres días y sólo cedió doce segundos en Toro para terminar en el tercer puesto del podio final, como José Luis Faura que ganó en Sanabria y ayer era quinto tanto en la etapa como en la clasificación final; el equipo ruso que tuvo su chance con Egor Igoshev que acarició la victoria y solo cedió 9 segundos; o el costarricense Sergio Arias, que revivió en Sanabria, y llegaba a la plaza toresana de San Agustín en la octava posición para ser décimo séptimo en la general final del total de 61 corredores que concluyeron la durísima trigésimo novena edición de la vuelta.

No se podía pedir mayor emoción para una gran edición de la ronda provincial que contó con el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial, con la presencia del director general de Deportes, Enrique Sánchez Guijo, y del presidente provincial Francisco Requejo, que acompañaron al alcalde de Toro y a otras autoridades en el acto de entrega de maillots que, como siempre, dirigió con su indudable maestría Juan Mari Guajardo, toda una institución ya en la Vuelta a Zamora donde es fijo año tras año, como lo es en la Vuelta a España y en las mejores carreras del calendario nacional de ciclismo y otros deportes.

La etapa del sábado en Sanabria no sólo no había sido decisiva este año, sino que había metido en la lucha por la clasificación final en la que se metían de lleno Javier Chacón o José Luis Faura, aunque todos eran conscientes de que el margen de maniobra era escaso ya que el muro final de la Cuesta Cavila no tiene la longitud suficiente como para establecer grandes diferencias entre los primeros clasificados.

Pero Caja Rural tenía claro que los 18 segundos que tenía de desventaja con el líder Fagúndez, Mulu Hailemichael eran asumibles para un gran escalador como es el etíope. E incluso Javi Serrano tenía sus opciones si se producía algún imprevisto. No ayudaba muchos a los intereses del equipo cajero que dirige el zamorano Pablo Monteso los escasos 115 kilómetros de la etapa. Pero nadie podía renunciar de antemano a la lucha ya que además estaba en juego una victoria de enorme prestigio como son ya las de la ronda por etapas más larga del calendario español.

Así se planteó una carrera en la que, los equipos que ya no tenían opciones a la general, buscarían llegar a Toro en una escapada, ya que las escuadras más fuertes se reservarían para las dos ascensiones a la Cavila, la primera a 33 kilómetros de la meta. Y el gran animador en la lucha por las escapadas fue el Globalia Zamora Enamora que tuvo siempre a Jorge Gálvez metido en todos los “fregados”: primero luchando por la general de las metas volantes, y luego en la escapada que murió en la ascensión final. Además, el equipo zamorano volvió a quedarse muy cerca de la victoria, con Sergio Arias que ha ido mejorando su estado de forma a medida que ha avanzado la Vuelta a Zamora y que saldrá como un enemigo importante para todos los participantes en la Vuelta a Madrid que afrontará el equipo de Iván Rodríguez el próximo fin de semana.

Alejandro Martínez y Eider Izcara (Zamora Enamora) se colaron en la primera escapada que consiguió cuajar, pero no tuvo mucha historia porque Cortizo controlaba el pelotón y no podía permitir que cobrase ventaja Javier Chacón que estaba a poco más de un minuto en el cuarto puesto de la general.

Al paso por Bóveda de Toro era Aitor Bugarín (Porriño) el que se iba en solitario y poco después Gainza (Hoomu) iniciaba su persecución. Pero por detrás se formó otro grupo peligroso en el que figuraba Jorge Gálvez (Zamora Enamora) con Fernando Domínguez, Miguel Domingues y José Manuel Aramayo que alcanzaron a los dos de adelante y llegaron a Toro con 1´20 de ventaja.

Por detrás en el grupo de los favoritos atacó Mulu Hailemichael, tal vez para probar a sus enemigos en la general y al líder. Cobró tan sólo unos metros de ventaja el corredor etíope del Caja Rural, y la tranquilidad volvió en el seno de la fuga.

Y la meta se fue acercando con dos grupos de fugados en los que el equipo ruso consiguió meter a dos corredores (Smirnov y Syritsa) pero no encontraron demasiada colaboración y la carrera la resolvieron finalmente los favoritos en la lucha por la victoria final. Y como todo el mundo esperaba, el ataque definitivo llegó de la mano de Hailemichael que puso en fila a todos pero el líder supo regular sus fuerzas y tampoco cedió demasiado terreno esta vez para entrar a solo cinco segundos del etíope que además veía como su compañero Javier Ibáñez entraba en una brillante cuarta posición que ni él mismo se creía.