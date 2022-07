El Zamora CF anunció ayer la llegada de un jugador llamado a ser importante en el seno de la plantilla. Se trata del centrocampista Marc Caballé, un hombre que sonaba desde hace semanas para su posible incorporación al proyecto de Yago Iglesias, y que llega al club del Duero para la temporada 2022-23, aunque con opción a otra en caso de cumplir con el objetivo del ascenso a Primera RFEF.

Se trata de un futbolista de 31 años con amplia experiencia y con todo a su mano para ser uno de los referentes del equipo rojiblanco, y así lo saben en la planta noble del Ruta de la Plata. “Es un jugador importante para el Zamora CF”, indicaron, además de alabar el esfuerzo que ha hecho por incorporarse a la entidad rojiblanca ya que contaba con más ofertas. “Le ha gustado el proyecto y es una de las razones que le ha hecho decidirse. El Zamora necesita gente como él”, añadieron. Marc ha jugado en el RCD Español, CD Lugo (con quien debutó en Segunda), UD Cornellà, RC Recreativo, Rayo Majadahonda, Atlético Sanluqueño, antes de llegar al Linares Deportivo la temporada pasada. De hecho, comenzó el pasado curso en el Sanluqueño, donde previamente había ascendido a Primera RFEF, para después pasar los últimos meses en Linares, donde jugó el play-off de ascenso a Segunda División.

Tras hacerse pública la noticia, el Zamora le deseó buena suerte en su nueva andadura junto a la “familia rojiblanca”, esperando cosechar muchos triunfos juntos.

Se esperan más llegadas en los próximos días, y otro de los suena con fuerza y con el que se está negociando es el central Javi Barrio. El defensa de 31 años también tiene un amplio currículo, y el último año coincidió unos meses con Caballé en el Sanluqueño. Por ahora no hay nada oficial, pero tiene muchas papeletas para serlo.

El puesto de técnico del filial, en el aire

Además de en el primer equipo, en el Zamora CF también trabajan en el resto de equipos de su estructura. Desde la Escuela ya están manos a la obra para confeccionar todo el nuevo organigrama, mientras que desde la dirección deportiva principal también estudian el futuro de su filial que, tras la renuncia del CD Coreses, jugará en la Regional de Aficionados.

El primer paso será cerrar un entrenador tras la marcha de Samaniego. Por el momento en el club afirman que barajan varias opciones, pero no tienen nada cerrado. Lo que sí saben que es una prioridad es que el filial se consolide en una categoría en la que lleva muchos años sin estar, por lo que, por el momento, nadie habla de la opción de ascenso a Tercera RFEF. No obstante, sí son conscientes de que ahora mismo hay mucha distancia entre el filial y el primer equipo que sí aspira a regresar a Primera RFEF. En un futuro, no demasiado lejano, sí se confía en que el Zamora CF B sea un escalón o trampolín para que los jugadores de cantera puedan llegar a formar parte del primer equipo, y es que el próximo año, salvo sorpresa, solo Dani Hernández será jugador de la casa.