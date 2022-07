El catalán Marc Caballé puede ser el próximo fichaje del Zamora CF, según comenzó ayer a difundirse por las redes sociales. Se trata de un jugador muy experimentado y con un currículo contrastado, que choca con los jugadores que hasta el momento ha contratado el club rojiblanco. Caballé ha pasado por el Atlético B, Espanyol, Lugo, Recreativo o Majadahonda, entre otros clubes. Su experiencia se extiende además a sus cuatro playoffs y un ascenso en las últimas cinco temporadas. Por otra parte, también ayer se confirmó el fichaje del que fuera jugador del Zamora CF la temporada pasada, Jordan Sánchez por el Arenteiro ourensano que militará en Segunda RFEF. Jordan ha militado en C.D. Ourense, Celta B, S.D Compostela, Sabadel F.C., Arenas de Getxo , R.B. Linense, C.D. Alcoyano hasta recalar en el Zamora C.F.

También transcendió ayer en las redes sociales la despedida de Xisco Campos, que no sólo causa baja en el club rojiblanco sino que anuncia que deja la práctica del fútbol: “Acaba una etapa muy bonita en mi vida, he sido un auténtico privilegiado de poder disfrutar cada día de mi pasión. He tenido una carrera llena de emociones, momentos para todo. Este deporte me ha enseñado que las dificultades son oportunidades para aprender, mejorar, levantarse e insistir... Me he cruzado en este camino con mucha gente increible que me ayudaron en todos los sentidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Finalmente, el ex defensa central del Zamora Piña anunció ayer que no renovará con Unionistas.