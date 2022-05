El Zamora CF se despidió de Primera RFEF con una insulsa victoria (2-0) ante un Real Valladolid que también estaba descendido y que, pese a dominar territorialmente durante toda la segunda parte y a disponer de varias ocasiones, no fue capaz de marcar en el partido final de la temporada. Los dos goles de Baselga fueron suficiente para el partido de las despedidas de muchos de los jugadores rojiblancos que no continuarán en la próxima temporada en el equipo.

Yago Iglesias, pese a que su equipo ya no se jugaba nada en el partido, no dudó en presentar un equipo inicial que bien hubiera servido para un encuentro cono algo en juego, confirmando así que su equipo lucharía hasta el último minuto pese a estar ya descendido. El Valladolid Promesas también estaba descendido ya, lo que ayudó a que el encuentro se desarrollase en una tónica de juego relajado aunque a la vistosidad no contribuía para nada el desierto de las gradas del Ruta de la Plata o el intenso calor que reinaba.

Dani Espejo fue el primer protagonista al culminar un contragolpe con un disparo lejano que salió desviado y la réplica la dio el Valladolid con Maroto que lanzó desde la media luna aunque el balón salió muy alto. Pero poco a poco el Zamora se fue haciendo con la posesión del balón y cada vez eran más frecuentes sus acercamientos al área contraria. A punto estuvo de marcar un gol olímpico Dani Hernández, pero poco después era Marcos Baselga el que sorprendía a todos con un lanzamiento desde el pico del área que entraba en parábola por la misma escuadra para poner el 1-0.

Los rojiblancos siguieron a lo suyo y en un contragolpe, Parra centró desde la derecha para que Dongou controlase en el punto de penalti y su asistencia no la perdonó Baselga para marcar el segundo gol.

La recta final de la primera parte fue de dominio pucelano, pero los delanteros del Promesas no acertaron con la portería en dos o tres claras ocasiones de que dispusieron.

La segunda parte careció de interés porque el Zamora se encontraba seguro y no pasaba demasiados apuros en defensa frente a un rival sin remate pese a tener la posesión del balón y a jugar más tiempo en campo contrario. Ni siquiera Sergio Benito, que se plantó solo ante Magunagoitia pudo marcar porque el portero zamorano, que acababa de sustituir a Villanueva, se lo impidió con una gran parada. Ni unos minutos más tarde cuando no fue capaz de rematar el "nueve" pucelano en el segundo palo un centrochut de Arroyo.

FICHA TECNICA

Zamora CF: Villanueva (Magunagoitia 56´), Parra, Dani Espejo, Xisco Campos, Dani Hernández (Assane 74´), Juanan, Dongou (Adri Herrera 56´) , Carlos Ramos, Garay, Javi Navas (Yanis 56´), Marcos Baselga (Losada 78´).

Valladolid Promesas: Aceves, Apa, Nieto, Palomeque (Slavy 75´), Paulo Vitor, Sergio Benito, Moha, Amoah, Ortuño (Dali 46´), Maroto (David Torres 75´), Arroyo.

Goles: 1-0 (17´): Baselga. 2-0 (30´): Baselga

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla. Mostró tarjetas amarillas a Carlos Ramos del Zamora y a Apa y Kike Ríos, del Valladolid Promesas.

Incidencias: Último partido de liga disputado en el estadio Ruta de la Plata ante unas 400 personas. En los prolegómenos del encuentro, los dos equipos le hicieron el pasillo al equipo juvenil del Zamora por su ascenso a Liga Nacional. El capitán rojiblanco, Dani Hernández, entregó una camiseta firmada por todos los jugadores a su compañero Asiel.