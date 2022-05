“Vamos a intentar salir en Regional”

Héctor García, conocido por todos como “Chivo”, es el gran artífice del ascenso del CD Coreses a Regional de Aficionados. El entrenador del equipo coresino ha puesto todo lo que está en su mano para poder celebrar el campeonato en una competición más complicada de lo que la gente imagina. Ahora toca pensar en el futuro y ver si es viable estar en una categoría superior, y es que lo que lo único que tienen claro es que si asumen plaza será porque pueden competir.

–La primera parte de la Liga pareció un paseo para el equipo, ¿ha costado mucho el título de campeones?

–Se ha hecho largo el año, pero deportivamente no ha costado tanto. Se ha hecho largo por lesiones y bajas que hemos tenido. Todo es por escasez de plantilla y porque la gente tiene cosas laborales y personales, pero duro no. Cuando hemos tenido que apretar lo hemos hecho sin problemas.

–Llegó un tropiezo inesperado contra Sanabria, colista, que dio vida a otros aspirantes, como el Zamora B. ¿Temió por el campeonato?

–En ese momento sí lo ves negro, pero llega el partido siguiente y se te olvida todo. La relajación hizo mucho porque íbamos ganando todos los partidos y aprovecharon ese fin de semana para irse todos juntos… y llegó el Sanabria y nos pasó por encima.

–¿Eran tan superiores al resto de equipos como parece por los resultados?

–En el primer tercio de temporada éramos superiores por ritmo porque veníamos de competir el año pasado y el resto de equipos de dos años parados por la pandemia. Las incorporaciones también venían con ritmo, y esos primeros meses nos dio confianza.

–Los que le conocen y le ven trabajar, aseguran que se lo curra mucho para ser un equipo en Liga Provincial.

–Dentro de mis posibilidades, sí. Por trabajo a veces es difícil, pero lo que hago es al 100% o no lo hago. Además, no me gusta perder a nada.

–¿La rivalidad en la Liga Provincial es mayor dado que se conocen mucho más los jugadores, los equipos?

–Otros años sí ha habido más rivalidad, pero este año creo que hemos sido un poquito superiores al resto, entonces esa rivalidad no ha existido. La rivalidad es por enfrentarte a amigos porque no tenemos mala relación con nadie. Muchas veces son las ganas de enfrentarte a amigos y a gente con la que llevas muchos años jugando y te gusta ganar.

–¿Van a aceptar la plaza en Regional de Aficionados?

–No lo sé. Estamos trabajando en ello. Yo no puedo llevar el equipo en Regional, puedo echar una mano, pero no más. Estamos buscando un entrenador o alguien que se haga cargo cuando yo no esté y también jugadores. Cuesta mucho en Provincial, porque la disponibilidad de la gente es muy limitada por temas laborales, más en Regional. Intentaremos salir, si es viable.

–¿Las dudas son solo por el aspecto deportivo?

–Sí. El año pasado, por la pandemia, fue complicado sacar jugadores porque mucha gente no quería. Lo que no queremos es dar una mala imagen del pueblo como dimos de ir a partidos con 12.

–No hacer el ridículo.

–Exacto. Ya no descender sino dar una imagen que no es.

–No es tan fácil que la gente se comprometa a entrenar varios días, ir a los partidos…

–Claro. Hay gente que trabaja a las 6 de la mañana, luego por la tarde… y le dices que a las diez de la noche acaba de entrenar… Te comprometes a ir en verano, pero luego llega el invierno y cuesta mucho más. No se borran, pero es difícil. También este año hemos tenido complicaciones en partidos que son lejos porque la gente sale de trabajar a las tres, juegas a las cuatro y no da tiempo.

–¿Pero se va a intentar?

–Sí. Vamos a hacer todo lo que podamos para estar en Regional.

–¿Ha tenido conversaciones con jugadores?

–Sí he empezado a hablar. Luego está que algunos clubes pagan algo y nosotros solo gasolina o alguna cena o detalle, pero no podemos un sueldo.