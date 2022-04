Recoletas Zamora arrolla a Raca Granada y estará en la final por el ascenso

El Recoletas Zamora estará este domingo en el último partido de la Final Four que decidirá el ascenso a la elite del baloncesto femenino español. Las naranjas no especularon y desde el primer momento sacaron el rodillo para arrasar a un RACA Granada que apenas pudo pelear aunque sí es verdad que en los últimos compases maquilló el tanteo final 63-51.

El equipo zamorano salió a por todas, y eso se notó desde el minuto cero en su juego, en su actitud y en su baloncesto rápido, coral e intenso. Esa salida fuerte tuvo su recompensa y desde los primeros compases la plantilla zamorana lideró y dominó en el marcador con rentas que fueron en aumento. del 2-0 inicial se pasó en un abrir y cerrar de ojos a un 10-4 que ponía las cosas muy bien ante un Raca Granada que se vio sorprendido por la fuerte salida del Zamarat a cancha. Las ventajas no se frenaron, y aunque las andaluzas trataban de mantenerse vivas en el encuentro, la segunda semifinal del día, las de Jacinto Carbajal no cedían un ápice para llegar al final de primer cuarto 8 arriba (20-12).

Ese inicio arrollador se fue apaciguando, conscientes de que había que dosificar esfuerzos. Ese hecho permitió a Granada acercarse a 6 (26-20) pero ese hecho no hizo más que otro plus de energía al Recoletas que en un nuevo repunte volvió a superar la barrera psicológica de los diez puntos. Con ese baremo siguieron jugando, mientras que desde el banquillo Carbajal mantuvo su filosofía con constantes rotaciones.

Volvió a apretar el equipo zamoranos, al que ya esperaba Jairis en la final, para poner un prometedor 37-24 al descanso.

La idea era mantener el guion, conscientes de que Raca iba a salir a por todas para mantener abierta la eliminatoria. El Zamarat no dudó, y apretó dientes desde el reinicio, aprovechando los errores de un rival que no estuvo nada fino bajo el aro.

El Zamarat seguía creciendo sin freno hasta ponerse veinte arriba (44-24, min. 24), y a partir de ahí era el momento de dosificar esfuerzos. RACA se vio fuera del encuentro con una sequía de más de 7 minutos sin anotar, mientras que al Zamarat le interesaba que pasara el tiempo lo antes posible.

Con 50-26 se inició el último tramo, inevitablemente con la mente puesta en la final de este domingo a las 12.30.

El tiempo corría a favor de las zamorana, entre las que estuvieron dos canteranas, y las naranjas no permitieron a su rival ni tan si quiera soñar con la remontada a pesar de que sí arañó distancia para el definitivo 63-51.

FICHA TÉCNICA

Recoletas Zamora: Waters (8), Mestres (4), Green (12), Ezeigbo (12), Latorre (5). También jugaron: Che (3), Gómez (7), Vicente, Montoliu (2), Santana, García, Ajemba (10)

Raca Granada: Rodríguez (6), Gea (2), Nauwelaers (14), Benet (8), Mungo (2). También jugaron: Blanco (9), Arrojo (6), Boquete (4)

PARCIALES: 20-12, 17-12: 13-4, 13-23

ÁRBITROS: MURILLO KHON, NICOLÁS - PELAEZ SANTANA, SARA

Eliminada Mungo

PABELLÓN: Fausto Vicent, 700 ESPECTADORES