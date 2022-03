El Vino de Toro Caja Rural consiguió dos títulos nacionales en el Campeonato de España de Cross para la categoría Master que se celebró en la localidad cordobesa de Hornachuelos. Los corredores del club toresano se proclamaron ampeones de España Master 60 y Master 50, además de formar dos terceros puestos en Master 55 y Master 40.

En el plano individual, Silvino López Ramos se proclamó campeón de España M50, con José Antonio Revilla como subcampeón de España en la misma categoría y Jesús Galache, en Master 40, se alzaría con la medalla de bronce.

El Vino de Toro Caja Rural fue el segundo club con más participantes, y también se colgó la medalla simbólica de ser segundo club con más podios por equipos: cuatro (2 oros y 2 bronces), tan solo superado por el club anfitrión, A.C. Trotasierra.

Las selecciones de categorías inferiores de Castilla y León se adjudicaron tres de los cuatro títulos en juego en el Campeonato de España por Comunidades, celebrado en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, además de otras cinco medallas individuales, de las doce en juego. En la categoría sub 16, dtanto mujeres como hombres se proclamaron campeones de España, en chicas gracias a Andrea Jaén (C.A.Valladolid), segunda, Sara Centeno ( New Runners), bronce, Laia Cariñanos (Valle Mena), quinta, y sexta era Yara López (Sp. Segovia). En hombres sub 16, título de campeón de España para Kuma Samuel Barrios (Vicky Foods), quinto era Alejandro Domingo (Sporting), sexto Marco Pérez (La Armuña) y noveno Soufien Isam (Numantino Soria), con 21 puntos para Castilla y León.

En mujeres sub 18, plata para Maria Viciosa (Vicky Foods), segunda, bronce para Inés Herault (U. Burgos), novena Valeria Moñuz (P. Soria) y decimosegundo lugar para Leyre Campo (UBU), con un total de 26 puntos para Castilla y León.

Solo estuvo fuera del podio el equipo de hombres sub 18, curiosamente, favorito a priori, pero un mal día colectivo les dejó en la quinta plaza, con el mejor puesto para Juan Lucas (Puente Romanillos), decimosexto.