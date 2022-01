El Zamora CF firmó un empate sin goles en su visita al Calahorra, en un encuentro en que se vio un juego bastante irregular de los rojiblancos que, aunque tuvieron opciones, también sufrieron. El equipo tuvo oportunidades pero también se empleó en defensa y se vio una nueva gran parada de Villanueva que evitó el triunfo local.

Para este encuentro Yago Iglesias volvió a introducir cambios respecto a los últimos encuentros, aunque sin demasiadas sorpresas.

JORNADA 21⚽️|



Ya tenemos la alineación que sacará Yago Iglesias en La Planilla ✌🏻



El ZCF saldrá con el siguiente once frente al @cdcalahorra 👏🏻#VamosMiZamora pic.twitter.com/VKyz7y50pM — Zamora CF (@ZCFoficial) 30 de enero de 2022

El Zamora pareció empezar bien su encuentro y dispuesto a sorprender a su rival, pero la realidad es que se vivió un primer tiempo bastante gris en La Planilla. Los rojiblancos fueron de más a menos, y se vieron aproximaciones y disparos sin demasiado tino en la fase inicial, para después tener que centrarse en defender.

Tras varios ataques estériles, fue el Calahorra el que quiso tomar el mando y achuchar, aunque apenas se puso en peligro la portería zamorana. Bien es cierto que, en los últimos compases, los locales acabaron volcados, pero el equipo supo mantener la solidez atrás para despejar cualquier peligro, y mantener el 0-0 inicial.

La peor noticia fue la lesión de Baselga en la recta final, y es que el delantero no pudo continuar y Yago Iglesias se vio obligado a introducir su primer cambio, por el que Jon Rojo pisaba terreno de juego.

DE MÁS A MENOS

La segunda parte se inició con el mismo guion y una gran ocasión (la mejor hasta el momento) del Zamora, obra de Adri Herrera que permitió lucirse al meta local, y en el rechace Navas envió fuera. Fue un gran aviso de los zamoranos que quisieron dominar. Aunque los locales trataban de rehacerse, y tuvieron una gran ocasión para adelantarse que, afortunadamente, Carlos Martínez estrelló contra el larquero.

El Zamora CF trataba de calmar el juego y recuperar un control que parecía perdido y es que se vivieron minutos de acoso de los locales, pero lo mejor era que el marcador seguía reflejando el empate a cero.

Quedaba media hora por delante y se vivió un doble cambio en el Zamora CF para tratar de cambiar la situación, y dar refresco, una vez superados los peores momentos, pero lo cierto es que estaba sufriendo demasiado teniendo en cuenta la buena salida protagonizada.

Así se continuó hasta que en la recta final, los de Yago Iglesias parecieron apaciguar las embestidas locales, que ya iban por el enésimo córner a favor.

Se llegaba a los últimos diez minutos con polémica y gol fantasma de Losada que reclamaron los rojiblancos y el árbitro no consideró. Así se alcanzaron los últimos minutos de un duelo en el que no se vio al mejor Zamora CF, ni de lejos, pero en el que hubo opciones no aprovechadas y una postrera intervención de Villanueva que evitó el 1-0.

Un cero a cero, un punto para seguir creciendo. La próxima semana llega la SD Logroñés.