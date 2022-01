2022 está teniendo un inicio cargado de actividad para el Zamora CF. Con pocas sesiones de entrenamiento, y dentro de la planificación semanal, el equipo rojiblanco disputará mañana miércoles un partido amistoso ante el Salamanca UDS, conjunto de la Segunda RFEF que en estos momentos lucha por la permanencia. Esta cita, que no estaba prevista, al menos públicamente, será a las doce del mediodía en el Ruta de la Plata y a puerta cerrada. Así, ni aficionados ni medios de comunicación tendrán acceso para asistir a un encuentro que servirá a ambos contendientes para ver en qué estado de forma se encuentran de cara al reinicio liguero, hacer probaturas y dar pasos adelante en el acoplamiento de los nuevos jugadores, en el caso del Zamora CF (al menos de momento) Jordan Sánchez y el portero Pau Torres.

El objetivo no puede ser otro que llegar en el mejor estado de forma al encuentro del domingo ante Unionistas (17.00 horas en el Ruta de la Plata), un compromiso en el que hay evidentes dudas sobre qué futbolistas podrán ser de la partida, teniendo en cuenta que hay rojiblancos que, por diferentes cuestiones, no se han entrenado con el grupo.

Desde el club la postura a este respecto es la misma que tomaron la pasada temporada y no piensan entrar ni a confirmar ni a desmentir si pudiera haber algún caso de COVID en la plantilla o contacto estrecho con un positivo que obligase a guardar cuarentena. Así, en la entidad se insistió en que si hubiera algún caso, que no reconocen oficialmente, no lo dirían por privacidad y por no dar pistas a su rival. Lo que sí está claro es que ante los charros el próximo domingo no estarán los lesionados Jonmi y Dieguito, ni Mario Losada, por acumulación de amonestaciones. Juanan, por su parte, es duda y se encuentra en la recta final de su recuperación.

De forma contraria al Zamora CF, en Unionistas (como sucede en la amplia mayoría de entidades) sí admiten tener varios casos de COVID en sus filas. Ayer se contabilizaban tres positivos en una plantilla que ahora mismo es cuarta en la tabla, pero que ha pasado muchas semanas en el liderato, lo que demuestra su potencial. Este equipo no estará solo en el Ruta de la Plata y dada la cercanía ya está confirmada la presencia de, como mínimo, un millar de aficionados.