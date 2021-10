"Estoy acostumbrado a que se hable mucho sobre mi futuro. No hace falta preocuparse por mí. El presi me ha defendido y me ha apoyado, ha dejado las cosas claras como debe ser. Pero cualquier entrenador para seguir debe ganar partidos". Ronald Koeman lo tiene claro. Justo ahora cuando arranca este domingo una semana decisiva para el Barça. Y, por supuesto, para él.

Llega el Valencia ("tenemos que mejorar defensivamente, es un equipo duro y competitivo", alertó), luego el Dinamo de Kiev, jugándose el futuro europeo en una sola noche tras dos derrotas (0-3 con el Bayern y 3-0 con el Benfica) y después aparece el Madrid. Los tres partidos en el Camp Nou bajo la exigente mirada del público culé ("ha estado fenomenal con nosotros siempre") y el aún más exigente dictamen de Laporta.

Hasta ha cambiado su discurso. Ahora, el tono de Koeman, que ya no fue tan enérgico como últimamente, no oculta, sin embargo, su ambición, a medida que ha ido rescatando delanteros de la enfermería. "Poco a poco, y con los cambios que hemos hecho, es la plantilla que queremos. Si recuperamos los lesionados y mejoramos tenemos plantilla para competir y ganar el campeonato, eso estoy segurísimo", ha dicho el técnico azulgrana

"He visto al equipo muy metido, todo el mundo sabe que es una semana muy importante", ha proclamado el técnico, consciente de que el primero de los tres encuentros "es importantísimo" porque tendrá una influencia futbolística y anímica sobre los otros dos. "Intento estar tranquilo, aunque sé que no es fácil", ha confesado Koeman.

"Nuestra situación en la Liga va a depender mucho de los partidos que tenemos en casa esta semana"

"Hay que poner la energía en lo que tienes un cierto control, cierta influencia, en mejorar al equipo", ha recordado el técnico azulgrana, consciente de que se asoma a una semana determinante. "Nuestra situación en la Liga va a depender mucho de los partidos que tenemos en casa esta semana", ha añadido.

Si suma seis puntos de seis, el Barça habrá espantado los miedos, al menos en la Liga. Luego debe hacer "seis de seis", como dijo el propio Koeman, en la Champions ganando el doble duelo con el Dinamo de Kiev para tener opciones de llegar a los octavos de final. "Ahora solo me preocupa el partido de mañana", ha subrayado el entrenador.

Un partido donde se podrá ver al Kun Agüero. No mucho tiempo. ¿Titular? Tampoco. "Ha mejorado bastante, el otro día jugó 20-25 minutos en el amistoso del miércoles", ha dicho Koeman sobre el duelo con el Cornellà (2-2). "Pero le falta ritmo, le falta cierto físico y lo tiene que ganar en los partidos. No es cuestión de su calidad, todos sabemos lo que es el Kun dentro del área o cerca del área. Puede dar mucho a este equipo arriba", ha reconocido el entrenador.

"¿Ansu? Lo que no podemos pensar es que puede jugar los tres partidos enteros, hay que recordar que lleva mucho tiempo fuera"

Pero Koeman quiere ir poco a poco con el delantero argentino. Lo mismo con Dembélé, que aún no está incluido en la dinámica del primer equipo. Ni siquiera se sabe si estará disponible para el clásico contra el Madrid. "Hay cosas que debe mejorar para poder estar con el grupo"; ha precisado el técnico del Barça.

Igual de prudente se muestra con Ansu Fati. "Decidiremos mañana si es titular. Lleva mucho tiempo fuera, pero lo que no podemos pensar es que puede jugar los tres partidos enteros, hay que recordar que lleva mucho lesionado. Hay que elegir lo mejor para él y para el equipo", ha dicho Koeman, quien ha elogiado la actitud de Pedri, recién renovado hasta el 2026 con una cláusula de 1.000 millones de euros.

Elogios a Pedri y Gavi

"Yo no pongo las cláusulas", ha dicho el técnico al ser preguntado sobre esa galáctica cifra, que supera los 800 millones de euros que tenía Griezmann en su día o los 700 de Messi. "Es un tema del club, pero estoy muy contento de que Pedri haya renovado con nosotros. Es un ejemplo de un joven que sabe perfectamente la situación. Y hay muchos jóvenes que tienen un gran futuro por delante", ha añadido el entrenador.

Entre ellos está, claro, Gavi. "Ha demostrado, a pesar de su edad, que sabe jugar. Cuando le das una oportunidad como yo he hecho o Luis Enrique con España, la ha aprovechado. Es lo bueno del fútbol. Le das oportunidades a la gente joven y, al final, depende de ellos. Es muy importante tener a esos jugadores porque son el futuro".