Jesús Preciado se convierte en el tercer fichaje del Atlético Benavente F.S. para la temporada 2021/2022. Preciado, nacido en Burgos, es un ala-pívot zurdo de 25 años que procede del Osasuna Magna de Primera División, equipo donde ha militado la última temporada después de pasar por las filas del Tafatrans en Segunda División B y formarse en la cantera del Juventud de Círculo burgalés.

El nuevo jugador del Atlético Benavente F.S. aterriza en Benavente con la intención de reivindicarse después de un año de aprendizaje en Primera División tras el salto desde la Segunda División B e intentará aportar su experiencia y seguir creciendo como jugador. Jesús destaca por su competitividad y su facilidad para el gol, virtud que pondrá al servicio del equipo para continuar creciendo en esta categoría tanto a nivel personal como colectivo.

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador atlético, Jesús destaca que desde el primer momento en el que se pusieron en contacto con él tenía claro que era un proyecto ilusionante. “Cuando supe que no iba a continuar en Xota, Chema se puso en contacto conmigo y me explicó el proyecto que tenían en mente y me gustó desde el primer momento” reconocía el jugador burgalés. Debido a su procedencia castellana, Jesús ya conocía la ciudad de Benavente. Su formación en el Juventud de Círculo le hizo visitar la Rosaleda varios años atrás, por lo que no es un lugar desconocido para él: “Sí que conozco Benavente porque ya he jugado años anteriores contra este equipo y siempre me ha llamado la atención lo bien que está estructurado como club. Es verdad que lo he seguido este año en Segunda División porque tenía conocidos en el equipo contra los que me enfrenté años atrás como Malaguti o Dani Simón”.

El nuevo jugador del Atlético Benavente se define como un jugador con gol, que intentará aportar una serie de goles que ayuden a crecer al equipo y que sobre todo intentará ayudar a los compañeros a ser mejores, una cualidad que Jesús reconocer haber aprendido este año en la máxima categoría: “Ayudar hace más fuerte al equipo y a uno mismo”. Entre los objetivos que se marca Jesús Preciado destaca la ilusión con la que llega y espera disfrutar de una nueva temporada con sus nuevos compañeros y a nivel colectivo seguir creciendo como club y hacer disfrutar a la afición.