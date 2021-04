Dani Hernández está viviendo, al igual que muchos de sus compañeros, una gran temporada y, según sus propias palabras, podría ser en la que “más feliz he sido”. El motivo es claro, y es que tras regresar al Zamora CF en Tercera División “y comer mucho barro” logró con sus compañeros el sueño de ascenso y volver a jugar con su equipo, en casa, en Segunda B. “Estoy en casa, he empezado y acabado la temporada con mucha ilusión, con muchas ganas de volver a la categoría, con el equipo de mi ciudad, con lo bien que se están haciendo las cosas en el club… he estado muy a gusto. Me lo estoy pasando muy bien y eso se refleja en el rendimiento”, aseguró el capitán rojiblanco.

La única parte negativa que admite el propio jugador es que le hubiese gustado llegar sin molestias a esta recta final de la temporada, puesto que es algo que le está lastrando, pero tiene claro que va a seguir dándolo todo en césped al igual que el resto del vestuario y “hasta donde llegue o lleguemos”.

El capitán reconoció que llegan justos de efectivos a estos últimos encuentros, pero “a ilusión y a ganas es imposible que nos ganen. Toda Zamora está orgullosa de nosotros y en ilusión y ganas estamos por encima de los demás”, y tiene caro que van a seguir dando el “200%” en cada encuentro, en este caso ante un Valladolid Promesas ante el que hay ganas de revancha”, y cree que también es la hora de la afición que va a acompañarles desde las gradas del Ruta.