Alberto Arias, plata en el Campeonato de España Militar

El benaventano Alberto Arias consiguió la medalla de plata en el Campeonato Militar de Triatlón que se disputó en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco y en el que participaron militares enrolados en los tres ejercitos, Guardia Civil y, como invitados, los bomberos de Valladolid y policía local de Valladolid. Alberto Arias tomaba la salida como único representante de Leon, Astorga y Burgos.

El campeonato se disputó en distancia sprint; los 750 m de natación se desarrollaron en el canal de Castilla con el agua bastante fría; 20 km de ciclismo en un circuito de ida y vuelta y 5 km de carrera a pie corriendo en ambos márgenes del canal de Castilla. La prueba fue rapidísima ya que solo la disputan los mejores triatletas de cada cuerpo. Arias entraría en meta en segunda posición colgándose así la medalla de plata y cerrando la temporada de triatlon.

" Ha sido una carrera rapidísima, el agua estaba helada y nada más empezar la natación he recibido un golpe en la cara y me he descolocado un poco. En bici lo he dado todo ya que sabia que había mejores corredores que yo, así que he intentado gastar las fuerzas de mis compañeros todo lo posible. En la carrera a pie me he mantenido en cabeza y he lanzado un ataque a falta de 600 m para meta y me ha salido bien. Siempre es un orgullo representar a mis compañeros de unidad y más habiendo conseguido un podio", añadió el atleta benaventano.