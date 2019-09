Choque de trenes en Astorga

Sobre el césped de La Eragudina a las 18.00 horas convergerán los caminos de dos de los grandes conjuntos del Grupo VIII de Tercera División. Dos de los grandes favoritos a pelear por el ascenso de categoría que buscarán esta tarde salir triunfadores de una cita que se espera sea un choque de trenes.

El Zamora CF acude a tierras leonesas sito en las alturas de la clasificación y sin conocer la derrota desde que arrancara la competición hace cinco jornadas. Sin embargo, en el seno del vestuario rojiblanco no se piensa en lo hecho ni existen las confianzas. El conjunto de Movilla quiere seguir manteniendo velocidad de crucero y buscará aplicarse al máximo para no sufrir su primer traspié. Un tropiezo que, dada la entidad del rival, no es improbable.

El Atlético Astorga es uno de esos conjuntos que todo aficionado pone en su quiniela para el ascenso y ofrece motivos para ello. El primero, la lista de importantes nombres que conforma la plantilla maragata con jugadores de la talla de Roberto Puente, Taranilla o Diego Peláez.

Sin embargo, el rival del Zamora CF esta tarde es más que buenas piezas. Es un bloque sólido con una idea de juego clara basada en la posesión del esférico. Al Atlético Astorga le gusta llevar el ritmo del duelo y, a mayores, sabe como adaptarse a las circunstancias cuando su propuesta de fútbol no hace daño al adversario. De ahí que los rojiblancos acudan con recelo a La Eragudina. Un campo que, además, forma parte de la fortaleza de los leoneses. Y es que, el plantel de Uña, no conoce la derrota en casa desde hace ya muchos meses.

Con esos datos en mente, David Movilla y el Zamora CF tienen una idea clara del partido que quieren esta tarde. Un plan que pasa por incomodar al rival, presionar su salida de balón y conceder pocos espacios atrás. Una estrategia que buscará desarrollar con un once en el que habrá variaciones respecto a la semana anterior. Cambios que el técnico vasco no ha dejado intuir, aunque lo más probable es que Vallejo regrese al once inicial para fortalecer la medular pudiendo incluso ser de nuevo el momento para Garban. También podría volver Rubiato por Valentín en punta de ataque.