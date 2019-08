David Movilla: "Espero que el 3-0 no confunda a nadie"

"Espero que no se confunda nadie. Todavía no hemos hecho nada". El mensaje está claro. David Movilla no quiere euforias, y menos tras la disputa de una única jornada de liga, por muy buena imagen que su equipo ofreciera el otro día ante la Gimnástica Segoviana. El técnico, como era de suponer, prefiere "tener los pies en el suelo" y dejar de lado lo hecho para centrarse en lo que está aun por hacer. Un lista de labores en la que la primera tarea es tratar de puntuar en casa del Burgos Promesas. Equipo que, en su opinión, "estará en la lucha por el play-off".

"En los diez u once meses que llevo aquí siempre he sentido el respaldo de la afición, no ha habido un solo campo en el que no haya habido seguidores apoyando al equipo. Fuera donde fuera hemos contado con ellos y es de agradecer. Por ello, espero que ese 3-0 no les confunda", comentó al ser preguntado si esperaba más aficionados que de costumbre mañana en Castañares. El técnico, sensato, apuntó que "en el entorno del Zamora CF se pasa de la euforia al drama en un día" y, a estas alturas de la campaña, lo que conviene "es tener los pies en el suelo". "El otro día tuvimos el acierto de sacar un partido adelante ante un rival complicadísimo pero que nadie piense que eso es indicativo de nada. Sé que genera una expectativa pero la realidad es que este fin de semana vamos a un campo difícil, visitamos a un equipo que, creo, estará peleando por el play-off", razonó a la par que avisaba del potencial de un Burgos Promesas llamado a ser la revelación de una temporada "más larga y, seguramente, más complicada que la anterior".

"Ha evolucionado mucho debido al número de fichajes que ha realizado y el potencial o calidad de los mismos", afirmó el vasco sobre el próximo rival rojiblanco. Un contrincante que, por sus características, le recuerda "mucho al Haro Deportivo". "En cuanto a su idea de juego o la capacidad de sus futbolistas es similar. Tiene grandes registros y maneja bien el juego directo, logrando acercar el balón con bastante facilidad a tres cuartos de campo donde tienen recursos para crear peligro y ser muy verticales", explicó David Movilla tras asegurar que la contienda que le espera a los suyos "será complicada y muy exigente". Un duelo que encaran como otro paso de un largo camino.



Perrini será operado el próximo día 12

Por lo que respecta al estado de la enfermería rojiblanca, David Movilla afirmó que ya se conocen los resultados de la segunda consulta médica a la que se sometió Fran Perrini. El centrocampista uruguayo, lesionado durante el encuentro de pretemporada en el Ruta de la Plata ante la Cultural Leonesa, no podrá escapar del quirófano al confirmarse la rotura de ligamento cruzado que sufre en su rodilla izquierda.

El jugador, que estaba causando una grata sensación durante la pretemporada y estaba llamado a ser importante en el equipo rojiblanco, será operado el próximo 12 de septiembre.

Mientras tanto, se espera que próximamente se determine el alcance de la lesión sufrida por Garban en el debut liguero.